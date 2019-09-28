للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون

عقد يوم السبت حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعه الأول مع جهازه المعاون.

وحضر الاجتماع كل من محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفي، المدرب العام، وأحمد أيوب، المدرب، وسيد معوض، مساعد المدرب، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلاني، المعد البدني، بمقر اتحاد الكرة، بحسب بيان صحفي للجبلاية.

وشرح البدرى استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والاختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقي والكونفدرالية.

وتأتي تلك الخطوة من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوروبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا بكامل نجومه فى أولى الوديات الرسمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد يوم 14 أكتوبر.

وسبق للبدري واختار خمسة محترفين لمعسكر أكتوبر، وهم محمد صلاح، ومحمد النني، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حجازي، وأحمد حسن "كوكا".

ويخوض المنتخب معسكرا بالقاهرة خلال الفترة من ٧ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري، يتخلله مباراة بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر، استعدادا لبدء مشوار تصفيات كأس إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ومواجهة كينيا في شهر نوفمبر.

كان اتحاد الكرة قد عين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر قبل أيام، وخلفا لخافيير أجيري المدير الفني المكسيكي الذي رحل عن تدريب الفريق بعد توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

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