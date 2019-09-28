انتهت - المقاولون (2) سموحة (2).. نادي مصر (0) أسوان (0)

تُستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين اليوم السبت.

سموحة يلتقي مع المقاولون العرب، فيما يحل أسوان ضيفا على نادي مصر.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

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- المقاولون العرب مع سموحة (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية اللقاء

ق90: سيف الدين الجزيري ينقذ المقاولون من الهزيمة برأسية.

ق79: جووول حسام حسن من هجمة مرتدة سريعة يضع سموحة في المقدمة مجددا.

ق70: طاهر محمد طاهر يهدر فرصة أجمل أهداف الدوري المصري بعدما انطلق من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء سموحة لكن هاني سليمان تألق وأبعدها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: جووول ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب المقاولون من قبل الحارس هاني سليمان، وطاهر محمد طاهر يتعادل من علامة الجزاء.

ق31: جووول أول لصالح فريق سموحة عن طريق المدافع محمود عزت.

ق28: هدف ملغي لمحمد سمير لاعب المقاولون بداعي التسلل وشكوك حول صحة القرار.

ق14: تبديل اضطراري أول في صفوف المقاولون بخروج حسن الشامي للإصابة ومشاركة عبد الرحمن فاروق.

انطلاق اللقاء.

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- نادي مصر مع أسوان (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية اللقاء

ق72: مؤمن إبراهيم يهدر فرصة التقدم لنادي مصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: خطورة كبيرة من نادي مصر وتسديدة صاروخية من الظهير الأيسر يتألق حارس أسون ويبعدها على مرتين.

انطلاق اللقاء.

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