بالفيديو - صلاح يرفض قتل شيفيلد

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

ليفربول - صلاح

سنحت فرصة هائلة لمحمد صلاح نجم ليفربول لكنه سدد في قدم الحارس ليضيع هدفا محققا كاد يضمن المباراة لفريقه أمام مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وانفرد صلاح بالمرمى تماما في الدقيقة 78 لكنه لم يسدد بإتقان ليضيع الفرصة.

ويتقدم ليفربول، بصعوبة، على شيفيلد بهدف سجله جيورجينو فينالدوم وتسبب فيه تصد خاطئ من حارس النادي المضيف. (طالع المباراة من هنا)

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ويأمل ليفربول الحفاظ على العلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

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