التشكيل - لأول مرة.. تريزيجيه احتياطي مع فيلا والمحمدي خارج القائمة

لأول مرة في الموسم الحالي، يبدأ محمود تريزيجيه مباراة على مقاعد البدلاء، وذلك في لقاء ناديه أستون فيلا أمام بيرنلي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المباريات الست السابقة التي كان متاحا لتريزيجيه المشاركة فيها كان ضمن التشكيلة الأساسية.

بينما خرج مواطنه وقائد مصر أحمد المحمدي من قائمة المباراة.

ولا يزال تريزيجيه (24 عاما) يبحث عن هدفه الأول بقميص فيلا الذي انضم له من قاسم باشا التركي.

وأعلن فيلا، صاحب المركز 18 في ترتيب الدوري، تشكيلته لمواجهة بيرنلي.

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