التشكيل - لأول مرة.. تريزيجيه احتياطي مع فيلا والمحمدي خارج القائمة
السبت، 28 سبتمبر 2019 - 15:05
كتب : FilGoal
لأول مرة في الموسم الحالي، يبدأ محمود تريزيجيه مباراة على مقاعد البدلاء، وذلك في لقاء ناديه أستون فيلا أمام بيرنلي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
وفي المباريات الست السابقة التي كان متاحا لتريزيجيه المشاركة فيها كان ضمن التشكيلة الأساسية.
بينما خرج مواطنه وقائد مصر أحمد المحمدي من قائمة المباراة.
ولا يزال تريزيجيه (24 عاما) يبحث عن هدفه الأول بقميص فيلا الذي انضم له من قاسم باشا التركي.
وأعلن فيلا، صاحب المركز 18 في ترتيب الدوري، تشكيلته لمواجهة بيرنلي.
Team news, presented by @etoro…
Dean Smith makes two changes from Arsenal, with @Mattytargett and @ConorHourihane coming in.#AVFC #PL pic.twitter.com/LvKl7wkpy7— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 28, 2019
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