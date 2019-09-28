تشكيل ليفربول – صلاح يقود قوة ليفربول الهجومية الضاربة أمام شيفيلد يونايتد

يقود نجمنا المصري محمد صلاح هجوم ليفربول الذي استعاد الثلاثي الهجومي للمشاركة الأساسية من جديد أمام شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني عاد للتدريبات مؤخرا بعد تعرضه لإصابة طفيفة، بينما يتواصل غياب أليسون عن حراسة مرمى الريدز بسبب الإصابة.

ولم يشهد تشكيل الريدز أي تغييرات كبيرة في التشكيل إذ تشارك العناصر الأساسية في افتتاح الجولة السابعة.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو – فينالدوم – جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

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