تقرير: إيليوت تستعد لبيع ميلان.. وأليجري يقترب من العودة

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 11:07

كتب : FilGoal

ميلان - بريشيا - الصورة من الموقع الرسمي للروسونيري

تستعد شركة إيليوت المالكة لنادي ميلان الإيطالي التفاوض مع بيرنارد أرنولت قبل نهاية عام 2019 مقابل 960 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية فأن المفاوضات تسير بين الطرفين من أجل بيع النادي، والتي ستتم بتعيين ماسيميليانو أليجري مديرا فنيا.

واستحوذت إيليوت على أسهم ميلان بعدما فشل المالك الصيني السابق لي يونجهونج من دفع قيمة التأمين المطلوب من الصندوق الأمريكي.

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واهتمت إيليوت بإعادة تنظيم ميزانية ميلان المالية قبل إعادة بيعه لمستثمر جديد.

ويمتلك بيرنارد أرنولت واحدة من أكبر شركات الموضة في العالم "لويس فيتون".

وحسب التقرير فأن قيمة بيع النادي المُقدرة بـ 1.2 مليار يورو تقلصت إلى 960 في حال تم بيع النادي قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت "ريبوبليكا" أن أليجري مدرب ميلان السابق سيكون المدير الفني الجديد بدءا من الموسم المقبل حال تم بيع النادي.

أليجري سبق له تدريب ميلان في الفترة من 2010 حتى يناير 2014، وحقق لقب الدوري الإيطالي والسوبر المحلي في أول مواسمه.

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