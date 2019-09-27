4 مواجهات تحسم دربي مدريد.. هازارد وفيلكيس وآخرون

تفاصيل صغيرة تحسم المباريات الكبيرة، ومنها هذه المواجهات الثنائية التي سيشهدها دربي مدريد.

في الجولة الخامسة للدوري الإسباني، سنكون على موعد مع دربي مدريد، حينما يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو مواجهة أتليتكو مدريد وريال مدريد.

العديد من اللاعبين سيشاركوا في الدربي للمرة الأولى، وفي أقدامهم قد يكون الحسم.

FilGoal.com يستعرض 4 مواجهات مصغرة ستحسم نتيجة التفوق فيها نتيجة دربي مدريد..

هازارد وتريبيير مجددا

لطالما خاض إدين هازارد مواجهات دربي لندن ضد كيران تريبيير في السنوات الأخيرة بألوان تشيلسي وتوتنام، لكن تلك المرة ستكون الأولى لهما بألوان فرق مدريد.

هازارد المنتقل حديثا إلى ريال مدريد يحلم بأن يضع بصمته الأولى مع الفريق الملكي ضد أتليتكو مدريد، بعدما فشل في التسجيل ضد ليفانتي وإشبيلية محليا وباريس سان جيرمان أوروبيا.

أما تريبيير الظهير الأيمن الذي سيواجه هازارد في الجناح الأيسر؛ فسيأمل في تعطيله، وإبطال مفعوله هجوميا.

ودائما يكون لهازارد الكلمة العليا في مباريات الدربيات، ضد أرسنال خاض الجناح البلجيكي 16 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وضد توتنام خاض 15 مباراة سجل فيها 6 أهداف، وفي دربي مدريد يمنى هازارد النفس بافتتاح رصيده من الاهداف.

بنزيمة وخيمينيز.. إيقاف الهداف

على عكس هازارد، لم يتألق كثيرا كريم بنزيمة في مباريات دربي مدريد، على الأقل في المحلية، بعدما حصل على اللقة الأشهر في الدربي بالسنوات الأخيرة بعد مروره من ثلاثة لاعبين وصناعة هدف لإيسكو ضد "الأتلتي" في نصف نهائي دوري أبطال عام 2017.

29 مواجهة ضد أتليتكو مدريد لم يسجل فيهم بنزيمة إلا 4 أهداف، لكن تألق "كريم" في الآونة الأخيرة يجعله مصدرا للخطورة، بعدما سجل 5 أهداف في 5 مباريات في الدوري الإسباني، وحسم لريال مدريد مباراة إشبيلية الأخيرة.

مهمة إيقاف بنزيمة في الدربي ستُسند لخوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد دائما ما يكون حاضرا في مواجهات الدربي.

وسبق لخيمينيز تسجيل هدفا في الدربي، كما فاز في 4 مباريات من أصل 7 لعبها.

فيليكس وراموس.. صراع الأجيال

عقب تألقه في الدربي الودي الذي لُعب في فترة الإعداد للموسم الحالي، يأمل جواو فيليكس في تكرار تألقه بالطابع الرسمي هذا المرة.

الوافد الجديد إلى أتلتيكو مدريد سجل هدفين وصنع هدفا خلال 6 مباريات في الدوري الإسباني.

لكن فيليكس سيكون عليه التغلب على سيرجيو راموس، رجل الدربيات الأول في المواسم الأخيرة.

لطالما خطف راموس الأضواء في الدربي، سواء بأهدافه أو بتدخلاته الدفاعية الناجحة أو بحصوله على البطاقات الملونة، واللعب ضد يحتاج لهدوء أعصاب وذكاء للتغلب عليه.

فيليكس يتمتع بالثقة التي تجعله يواجه راموس، لكن القائد الإسباني سيقدم كل ما لديه من أجل إيقاف البرتغالي الشاب.

كاسيميرو وساؤول.. للسيطرة على وسط الملعب

الفوز بالدربي يبدأ من السيطرة على وسط الملعب، وهنا ستكون معركة بين كاسيميرو وساؤول.

بخصائص متشابهة يلعب الثنائي، سواء في استخلاص الكرة أو الالتحام أو حتى صناعة الفرص وهو الأمر الذي تطور فيه كاسيميرو مؤخرا مع ريال مدريد.

كذلك سيكون دور كاسيميرو في الحصول على "الكرة الثانية" لأن أتليتكو مدريد يعتمد على الكرات الطولية لبناء الهجمات معتمدا على قوة دييجو كوستا في ألعاب الهواء.

أما ساؤول فسيحاول الاحتفاظ على الاستحواذ لأتليكو مدريد.

طالع أيضا

بيان رسمي من الزمالك بخصوص لقاء جينيراسيون فوت

الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

ثلاثي يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر

أول لقاء مؤجل في الدوري المصري

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا