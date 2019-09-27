هل تعرف الفريق الأكثر إتماما للتمريرات في تاريخ الكرة

"هل يملك أحدكم فكرة عن الفريق الأكثر إكمالا تمريرات في تاريخ كرة القدم؟".. طرح القارئ تشارلي ويلتون هذا السؤال على محرري صحيفة "جارديان" البريطانية، وهو ما استدعى إجابة وافية منهم.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن مشاهدة كافة مباريات اللعبة خلال ما تخطى قرن مضى للإجابة المثلى على السؤال، إلا أن شركة "أوبتا" للإحصائيات أتاحت فرصة التعرف على إجابة ذلك السؤال بدءا من تاريخ عملها في موسم 2006-07.

وFilGoal.com ينقل لكم التقرير.

بالطبع أول فريق قد يتبادر إلى ذهنك برشلونة، فقبل أكثر من نحو عقد من الآن رسخ الكتالونيون من أسلوب لعبهم المعتمد على التمريرات المتتالية السريعة والتحرك بكثافة، فيما اشتهر اصطلاحا بالـ"تيكي تاكا" تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وصل ذلك الأسلوب إلى ذروته في مواجهة ليفانتي في مايو 2011 حينما أتم الفريق 988 تمريرة، لكنها لم تكن في الحقيقة كافية لتحقيق الفوز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

اقترب مانشستر سيتي تحت قيادة نفس المدرب من الرقم السابق، وأكملوا 942 تمريرة في اكتساحهم لسوانزي سيتي بخماسية نظيفة في أبريل 2018.. في الواقع لم يكن ذلك أفضل أرقامهم.

قبل شهر فقط من تلك المباراة نجح لاعبو السماوي في إكمال 979 تمريرة -أكثر من برشلونة- أمام بازل في دوري أبطال أوروبا، وللمفارقة فإن تلك المباراة انتهت بالهزيمة 2-1.

حسنا، حتى الآن لم تحظ عزيزي القارئ بالإجابة الوافية على "الفريق الأكثر إكمالا للتمريرات".. والرد: بايرن ميونيخ.

الفريق الوحيد الذي وصل إلى 1000 تمريرة صحيحة كان الفريق البافاري في مواجها هيرتا برلين في مارس 2014 عندما حقق الانتصار ليضمن التتويج بلقب الدوري الألماني.

وبالطبع لست في حاجة لإخبارك من كان المدرب حينها.

إجمالي تمريرات بايرن وصل إلى 1,109 تمريرة بدقة بلغت 93.14%، ووقتها نجح قائد بايرن المخضرم فيليب لام في إكمال 134 تمريرة صحيحة من أصل 134!

PASS MAP: This is incredible. Philipp Lahm completed 134/134 passes (100%) against Hertha tonight. WORLD. CLASS. pic.twitter.com/a6QjTBEmTP — Squawka Football (@Squawka) March 25, 2014

الفرق الأكثر إكمالا للتمريرات منذ بدء الاعتماد على نظام شركة "أوبتا" الإحصائي:

أما على صعيد اللاعبين فلا يمكن أن نمنح الفضل لجوارديولا فيما يخص الأداء الفردي، إذ كان جوليان فيجل لاعب وسط بروسيا دورتموند اللاعب الأكثر تمريرا على الإطلاق.

199 تمريرة هي عدد المرات التي نجح فيها فيجل في إيصال الكرة لزملائه أمام كولن في 2016، من أصل 210 تمريرة، بمعدل دقة بلغ 94.76%.

بينما احتل تشافي هيرنانديز المركز الثالث في تلك القائمة بـ178 تمريرة صحيحة أمام سيلتك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا في 2012، وذهبت الوصافة إلى الإيطالي ذو الأصول البرازيلية جورجينيو.

لاعب تشيلسي الحالي، نجح مع فريقه السابق نابولي في إكمال 182 تمريرة أمام فيرونا في نوفمبر 2015.

وسيرجيو بوسكيتس وإلكاي جوندوجان وتياجو موتا أكملوا باقي مراكز القائمة التي اعتمدت على مباريات الدوريات الخمس الكبرى بجانب المسابقات الأوروبية.

أما فيما يخص المباريات الدولية فقد سجل المنتخب الإسباني أكبر عدد من التمريرات الصحيحة أمام روسيا في كأس العالم 2018 بـ779 تمريرة.

وتخطى اللاروخا حينذاك رقم المنتخب الأرجنتيني أمام اليونان في مونديال 2010 بـ703 تمريرة صحيحة، ولكن ذلك لم يكن كافيا للانتصار وودعوا البطولة أمام الدب بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

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