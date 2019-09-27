كرة يد - انتصارات الأهلي والزمالك لا تتوقف في الدوري

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 20:15

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قويا من جانب لاعبي الأهلي لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة ٢٣-١٨.

بينما فاز الزمالك على جزيرة الورد بنتيجة 36-26 في آخر مبارياته بدوري المحترفين لكرة اليد قبل السفر للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

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الأهلي حقق فوزه السادس في المسابقة، إذ انتصر سابقا على الطيران وحدائق الأهرام والحوار والزهور وخسر أمام هيليوبليس.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في الصدارة المسابقة حتى الآن.

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