كرة يد - انتصارات الأهلي والزمالك لا تتوقف في الدوري

بينما فاز الزمالك على جزيرة الورد بنتيجة 36-26 في آخر مبارياته بدوري المحترفين لكرة اليد قبل السفر للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

الأهلي حقق فوزه السادس في المسابقة، إذ انتصر سابقا على الطيران وحدائق الأهرام والحوار والزهور وخسر أمام هيليوبليس.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في الصدارة المسابقة حتى الآن.

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