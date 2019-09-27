مران الزمالك – ماذا فعل مدرب حراس المرمى الجديد مع عواد وأبو جبل

قاد باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد في الزمالك تدريبات حراس الفارس الأبيض بعد تولي المهمة بشكل رسمي بعد رحيل أيمن طاهر لمنتخب مصر.

الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب، حسبما أعلن رئيس النادي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخصص دراجون تدريبات للثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل خاصة بسرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

وركز مدرب حراس مرمى الزمالك على توقيت خروج الحراس من مرماهم وكيفية تضييق المساحات على اللاعب المنفرد، مشددا على أهمية التركيز على سرعة رد الفعل.

وخاض ثنائي الحراس الآخر محمد صبحي ومحمد قنديل التقسيمة الجماعية مع الزمالك.

وبدأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك خوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال لقاء السوبر أمام الأهلي.

كما تدرب محمود عبد العزيز "زيزو" بشكل منفرد بناءً على طلب الجهاز الطبي لـ الزمالك بسبب إصابة الشد التي يعاني منها.

وشارك إمام عاشور ومحمد أونجم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك رغم غيابهما أمام الفريق السنغالي.

وجاء قرار الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك بإشراك إمام عاشور وأوناجم للحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية.

ويغيب إمام عاشور وأوناجم عن قائمة الزمالك الإفريقية نظرا لعدم قيديهما.

ويدخل الزمالك معسكره المغلق في الإسكندرية يوم السبت استعدادا لمواجهة جينيراسيون مساء الأحد.

وخسر الزمالك ذهابا في السنغال بهدفين مقابل هدف ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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