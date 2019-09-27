خاص فيديو في الجول – ميدو يختار مباراة تمنى المشاركة فيها: قمة لتتويج الزمالك بالدوري

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 19:23

كتب : أحمد العريان

الزمالك - المقاصة - ميدو

ما هي المباراة التي تمنيت المشاركة فيها كلاعب أو كمدرب؟ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة يجيب.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في الدورة الرباعية الذي أهدر فيه محمود فتح الله ركلة جزاء وسجل أحمد توفيق هدفا في مرماه بالخطأ".

وواصل "كنت أتمنى المشاركة في تلك المباراة عانينا من سوء توفيق كبير جدا وكنا أفضل من الأهلي".

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وتابع مهاجم الزمالك السابق حديثه "لعبنا بشكل خططي مميز جدا لكن حظنا كان سيئا في إضاعة فتح الله ركلة جزاء في الدقيقة 70 لو سجلها كنا سنفوز".

وأتم ميدو "هذه كانت مباراة للحصول على لقب الدوري لذا كنت أتمنى المشاركة فيها".

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