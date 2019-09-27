مؤتمر فالفيردي: لا أعرف مدة غياب ميسي.. وكفاكم حديثا عن نيمار

السؤال الذي يشغل بال جماهير برشلونة، لا يعرف إرنستو فالفيردي إجابته. لا يعرف متى يعود ليونيل ميسي للمشاركة من جديد.

برشلونة يحل ضيفا على خيتافي في الرابعة عصرا يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي الذي عاد من الإصابة وأصيب مجددا أمام فياريال في الجولة الماضية، من المنتظر غيابه عن برشلونة أمام خيتافي وقد يمتد لأكثر من ذلك.

وعن مدة غياب ميسي، أجاب فالفيردي: "لا أعرف حتى الآن مدة غياب ليونيل. أتمنى أن يعود في أقرب وقت".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "إصابة ميسي ليست خطيرة ونأمل ألا يغيب لفترة طويلة. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يقلقني توقيت لقاء خيتافي، ما يقلقني هو قوة الفريق الهجومية. خيتافي فريق جيد جدا ونحن لم نحقق نتائج جيدة خارج ملعبنا".

وانفجر فالفيردي غاضبا بسبب سؤال عن قضية نيمار وبرشلونة في المحكمة، قائلا: "ألا يمكنكم أبدا الاكتفاء من الحديث عن نيمار؟".

وتابع "هذا لا ينتهي دائما. ليس لدي ما أقوله بخصوص قضية نيمار. هي أمور قضائية داخلية للنادي ولا تخصني".

واستكمل غاضبا "لا يمر أي مؤتمر صحفي دون أن تسألوني عن نيمار. كفاكم ذلك".

المفاوضات بين برشلونة ونيمار بخصوص مبلغ الـ 26 مليون يورو – جزء من مبلغ تجديد عقد نيمار مع برشلونة قبل رحيله لـ سان جيرمان- فشلت بسبب رفض الفريق الكتالوني دفع المبلغ.

وتوجه نيمار للقضاء لمطالبة برشلونة بدفع مستحقاته المقدر بـ 26 مليون يورو، في انتظار فصل القضاء للنزاع بينهما.

وجمع برشلونة 10 نقاط من أول 6 مباريات في الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني انتصر 3 مرات ليس من بينهم أي انتصار خارج أرضه، وخسر مرتين وتعادل مرة، ليتواجد في المركز السادس.

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