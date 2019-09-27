شاهد رد فعل صلاح عند استلام نسخته من لعبة فيفا.. "ليس سيئا"
الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 17:38
كتب : FilGoal
لم يبد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول راضيا عن بعض أرقامه في لعبة "فيفا 20" إلا أنه إجمالا يرى أن تقييمه "ليس سيئا".
الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع الريدز وأفضل لاعب في أوروبا، منح لاعبي فريقه نسخة خاصة مقدمة من اللعبة الإلكترونية.
وصلاح بلغ تقييمه إجمالا "90"، وهو ما علق عليه قائلا: "ليس سيئا، ولكن قوتي البدنية كانت يجب أن تكون أكبر".
أما جوردان هندرسون قائد الفريق فيرى أن سرعته توجبت أن تكون أكبر من زميله ترينت ألكساندر أرنولد.
فيما عبر الثنائي جيني فينالدوم وديفوك أوريجي عن عدم رضاه على تقييمه، وقال ساديو ماني إن سرعته يُمكن أن تصبح أفضل.
شاهد الفيديو:
"Trent, who is quicker out of me and you? Say it to the camera!" 🤣— Liverpool FC (@LFC) September 27, 2019
On launch day, @VirgilvDijk delivers the Reds' @EASPORTSFIFA 20 ratings... with some interesting reactions 👀🤣 #FIFA20 pic.twitter.com/De3OsbbjXJ
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