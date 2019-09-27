شاهد رد فعل صلاح عند استلام نسخته من لعبة فيفا.. "ليس سيئا"

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح -فيفا 20

لم يبد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول راضيا عن بعض أرقامه في لعبة "فيفا 20" إلا أنه إجمالا يرى أن تقييمه "ليس سيئا".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع الريدز وأفضل لاعب في أوروبا، منح لاعبي فريقه نسخة خاصة مقدمة من اللعبة الإلكترونية.

وصلاح بلغ تقييمه إجمالا "90"، وهو ما علق عليه قائلا: "ليس سيئا، ولكن قوتي البدنية كانت يجب أن تكون أكبر".

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أما جوردان هندرسون قائد الفريق فيرى أن سرعته توجبت أن تكون أكبر من زميله ترينت ألكساندر أرنولد.

فيما عبر الثنائي جيني فينالدوم وديفوك أوريجي عن عدم رضاه على تقييمه، وقال ساديو ماني إن سرعته يُمكن أن تصبح أفضل.

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