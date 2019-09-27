تقرير: ماتويدي يحل مشكلة يوفنتوس الدفاعية

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 13:19

كتب : FilGoal

رأسية ماتويدي أمام إنتر ميلان

يعمل ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي في التفكير بحل لأزمة الدفاع التي ضربت فريقه قبل مباريات الجولة السادسة.

السيدة العجوز تستضيف سبال غدا وتعاني من غيابات في الجبهتين اليمنى واليسرى.

البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر عاد لموطنه بشكل مفاجئ بسبب وفاة جدته، في المقابل تعرض الثنائي دانيلو وماتيا دي تشيليو للإصابة على الجهة اليمنى.

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ووفقا لـ "كوييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن ساري سوف يستخدم بلايس ماتويدي في مركز الظهير الأيسر.

اللاعب البالغ 32 عاما شارك سابقا في مركز الظهير الأيسر رفقة سانت إيتيان قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2011.

وقد يعتمد ساري على ثلاثي في الخط الخلفي من أجل حل تلك الأزمة أو يُصعّد الشاب بيترو بيراتو من فريق الشباب.

وكان ساري قد اعتمد على الجناح الكولومبي خوان كوادرادو في مركز الظهير الأيمن أمام بريشيا بعد إصابة دانيلو في المباراة السابقة.

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