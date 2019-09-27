مؤتمر سولشاير: شكوك حول مشاركة بوجبا أمام أرسنال

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 12:15

كتب : FilGoal

مؤتمر سولشاير

تحدث أولي جونار سولشاير عن حالة لاعبي مانشستر يونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي في ظل تواجد شكوك حول مشاركة الفرنسي بول بوجبا.

المدير الفني النرويجي قال في المؤتمر الصحفي عن إمكانية مشاركة الفرنسي: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".

وعن مصابي الفريق تابع "لوك شاو عاد للتدريبات اليوم وسوف نتأكد من تعافيه وكيف سيتدرب خلال الأيام المقبلة، أنه يعمل بجد ونأمل في رؤيته يشارك عقب التوقف الدولي".

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وأضاف بهذا الصدد "فيل جونز ومارسيال لا أظن أنهم سيعودان قبل التوقف الدولي".

وأشاد بالمهاجم الشاب ماسون جرينوود "جرينوود قد يبدأ أمام أرسنال لقد أثبت هذا في أرضية الملعب أمام أستانا وروشديل، عندما يتواجد في منطقة الجزاء يصبح خطرا".

وأكمل "الفريق يتطور خاصة أنه فريق شاب، كل يوم في التدريب مع معدل العمل، والرغبة والآن يمكن أن نثق في أنفسنا".

وأتم "لم أقل أبدا بأن هذا الموسم سيكون سهلا، عندما نخسر اللقاءات، عندما نمر بأوقات صعبة، يجب علينا الإيمان بأنفسنا أننا سنتخطى ما يحدث ولا نقوم بتغيير مسارنا اعتمادا على النتائج".

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين وخسروا مثلهما وتعادل في اثنين.

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