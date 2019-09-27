تقرير: جاتوزو مرشح لتدريب ميلان من جديد

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

جاتوزو

عاد اسم جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان الإيطالي للتداول عن عودته إلى تدريب الفريق مجددا عقب البداية المخيبة رفقة المدير الفني ماركو جيامباولو.

ميلان سقط في 3 مواجهات من أصل 5 في فخ الخسارة، ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فأنه مرشح لقيادة الفريق مجددا في ولاية ثانية.

الروسونيري سقطوا في فخ الهزيمة أمس أمام تورينو بنتيجة 2-1 قبل مواجهة فيورنتينا في الجولة المقبلة.

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جاتوزو أدار ميلان فنيا لموسم ونصف ورحل بعد فشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واحتل ميلان المركز السادس ثم الخامس تحت قيادة جاتوزو.

رحيل جاتوزو جاء من أجل تطوير أداء الفريق بأفكار فنية جديدة رفقة مدرب سامبدوريا السابق لكن الأداء لم يتحسن بعد مرور 5 جولات.

ويدخل أيضا في صراع مع جاتوزو، الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر الذي رحل بدوره عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن جاتوزو يعد أحد المرشحين لتولي تدريب لاتسيو حال رحيل سيموني إنزاجي.

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