تقرير: جاتوزو مرشح لتدريب ميلان من جديد

عاد اسم جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان الإيطالي للتداول عن عودته إلى تدريب الفريق مجددا عقب البداية المخيبة رفقة المدير الفني ماركو جيامباولو.

ميلان سقط في 3 مواجهات من أصل 5 في فخ الخسارة، ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فأنه مرشح لقيادة الفريق مجددا في ولاية ثانية.

الروسونيري سقطوا في فخ الهزيمة أمس أمام تورينو بنتيجة 2-1 قبل مواجهة فيورنتينا في الجولة المقبلة.

جاتوزو أدار ميلان فنيا لموسم ونصف ورحل بعد فشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واحتل ميلان المركز السادس ثم الخامس تحت قيادة جاتوزو.

رحيل جاتوزو جاء من أجل تطوير أداء الفريق بأفكار فنية جديدة رفقة مدرب سامبدوريا السابق لكن الأداء لم يتحسن بعد مرور 5 جولات.

ويدخل أيضا في صراع مع جاتوزو، الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر الذي رحل بدوره عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن جاتوزو يعد أحد المرشحين لتولي تدريب لاتسيو حال رحيل سيموني إنزاجي.

اقرأ أيضا:

غياب معلول وصالح وظهور أزارو وديانج في قائمة الأهلي أمام كانو سبورت

تنس طاولة – هنا جودة لـ في الجول: فخورة بما حققته أمام فرح المميزة.. وأتحدى صلاح

تنس طاولة – فرح عبد العزيز تحكي لـ في الجول كيف خسرت من الطفلة هنا

ميدو يكشف عرضا ندم على رفضه: لم أقبل ميلان بسبب إنزاجي وشيفتشينكو

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب حتى الآن