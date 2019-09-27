بالفيديو - فرصة لقب أول تاريخي.. كولون ودي فالي إلى نهائي كوبا سود أمريكانا 2019

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 11:12

كتب : إسلام أحمد

كولون سانتا فيه - كوبا سود أمريكانا 2019

نجح كل من أندبندينتي دي فالي الإكوادوري وكولون سانتا فيه الأرجنتيني في التأهل إلى نهائي كوبا سود أمريكانا 2019 بالتفوق على كورنثيانز وأتليتكو مينيرو البرازيليين في نصف النهائي.

البطولة القارية تُعادل الكونفدرالية الإفريقية في قارة أمريكا الجنوبية، وتشهد ظهور كلا الفريقين لأول مرة في تاريخهم بنهائي المسابقة.

لكن المثير أن كلاهما لم يحقق لقب الدوري في بلاده طيلة تاريخه، بل ويكتفي الفريقين بالفوز بلقب الدرجة الثانية المحلية، ليكون التتويج الرسمي الأول المنتظر قاريا لأحدهما.

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أندبندينتي دي فالي نجح في التأهل للنهائي بعدما حقق الفوز خارج قواعده على كورنثيانز البرازيلي بنتيجة 2-0 ذهابا، ثم فرض التعادل أمام جماهيره بنتيجة 2-2.

ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2 ويصبح ثاني فريق إكوادوري يصل إلى نهائي المسابقة القارية.

وسبق دي فالي فريق ليجيا دي كويتو بالتأهل لنهائي نسختي 2009 و2011 ونجح في حصد اللقب في الأولى.

في المقابل تأهل كولون سانتا فيه إلى النهائي بفضل ركلات الترجيح بعدما فاز ذهابا على أتليتكو مينيرو البرازيلي 2-1.

ثم خسر إيابا بنفس النتيجة، وحسمت ركلات الترجيح تأهله بنتيجة 4-3 على الأراضي البرازيلية.

وأصبح كولون عاشر فريق أرجنتيني يتأهل للمباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية في التاسع من نوفمبر المقبل على ملعب ستاديو جينيرال بابلو روخاس في العاصمة الباراجويانية أسينسيون، إذ تقام نهائي النسخة الحالية للمرة الأولى على أرض محايدة.

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