بعدما تحدته عبر في الجول.. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة للقاء تنس طاولة

قبل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تحدي هنا جودة بطلة الجمهورية في لعبة تنس الطاولة.

ووافق صلاح على مواجهة البطلة صاحبة الـ12 عاما في مباراة تنس طاولة كما طلبت.

صلاح كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر مازحا "هل أرسل لك مكة -يقصد بنته- أولا؟ حسنا قبلت التحدي".

طب ابعتلك مكه تلاعبك الأول ولا العب انا علي طول 😃 بس ماشي قبلت التحدي. — Mohamed Salah (@MoSalah) September 26, 2019

هنا جودة وجهت رسالة لصلاح عبر FilGoal.com: ""أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز". (طالع الحوار كاملا)

وكتبت هنا جودة صاحبة الـ12 عاما تاريخا ذهبيا لنفسها بالتتويج ببطولة الجمهورية بعدما فازت في النهائي على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك صاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا.

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