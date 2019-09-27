بعدما تحدته عبر في الجول.. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة للقاء تنس طاولة

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 10:53

كتب : FilGoal

فرح عبد العزيز - تنس طاولة الأهلي

قبل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تحدي هنا جودة بطلة الجمهورية في لعبة تنس الطاولة.

ووافق صلاح على مواجهة البطلة صاحبة الـ12 عاما في مباراة تنس طاولة كما طلبت.

صلاح كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر مازحا "هل أرسل لك مكة -يقصد بنته- أولا؟ حسنا قبلت التحدي".

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هنا جودة وجهت رسالة لصلاح عبر FilGoal.com: ""أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز". (طالع الحوار كاملا)

وكتبت هنا جودة صاحبة الـ12 عاما تاريخا ذهبيا لنفسها بالتتويج ببطولة الجمهورية بعدما فازت في النهائي على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك صاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا.

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محمد صلاح تنس طاولة هنا جودة

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