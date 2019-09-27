4 أشياء تعلمناها من مباراة تورينو وميلان.. تأثير بن ناصر وخطايا جيامباولو

أضاع ميلان العديد من الفرص لقتل المباراة، فخسر اللقاء واستمر في الدخول في "دوامة" النتائج السيئة.

ميلان فرط في تقدمه ضد تورينو بهدف دون رد؛ وخسر بهدفين مقابل هدف ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري والثالثة بعد 5 جولات.

FilGoal.com يقدم 4 أشياء تعلمناها من المباراة..

تأثير بن ناصر

حصل إسماعيل بن ناصر على مشاركته الأولى بشكل أساسي مع الفريق، ليظهر تأثير اللاعب الجزائري على أداء ميلان.

خلال الدقائق التي شارك بها، وحتى قبل هدف تورينو مباشرة، كان رتم ميلان أسرع من المباريات السابقة، نظرا لقدرة بن ناصر على نقل الكرة بسرعة من الخلف للأمام.

بن ناصر كان أكثر من ممر في ميلان بـ43 تمريرة بدقة 84%.

كما أسهم بن ناصر هجوميا، بعدما صنع فرصتين للتسجيل.

حسم بيلوتي

نجح أندريا بيلوتي في قيادة تورينو للفوز بالمباراة بعدما سجل هدفين من لمحات فردية رائعة.

سدد بيلوتي 3 مرات خلال اللقاء، منهم كرتين على المرمى بنسبة نجاح 100%.

بيولتي لم يكن هدافا حاسما فقط خلال اللقاء، بل صنع فرصتين للتسجيل.

خطايا جيامباولو

رغم البداية الجيدة والمختلفة لميلان في المباراة عن المباريات السابقة، إلا أن إدارة ماركو جيامباولو للمباراة لم تكن بنفس القدر الذي بدأ به المدرب الإيطالي.

في الوقت الذي احتاج فيه ميلان للسيطرة على وسط الملعب، لم يتدخل جيامباولو، وفضل الاعتماد على هاكان تشالهان أوجلو وفرانك كيسي، رغم إن الثنائي لم يقدم ما يشفع له من أجل إنهاء المباراة.

وحين أراد جيامباولو تأمين النتيجة دفع بجياكومو بونافينتورا، وهو قرار صحيح، لكنه سحب رافائيل لياو وهو قرار ليس صحيحا، وكان من الأفضل الدفع به بدلا من تشالهان أوجلو.

وبعدما استقبل ميلان هدفين، قرر جيامباولو سحب بن ناصر غم التأثير الكبير الذي قدمه خلال اللقاء، ليخسر الفريق قلبه النابض بسبب عدم قدرة هاكان أو كيسي على تقديم نفس أدواره.

علامات استفهام حول بيونتيك

أهدر كشيشتوف بيونتيك العديد من الفرص التي كانت كافية لفوز ميلان بالمباراة.

داخل منطقة الجزاء تمركز بيونتيك، ليكون في المكان الذي يتوهج فيه في الملعب، لكت تعاملعه مع الفرص التي أتيحت له كان غريبا، خصوصا تلك الكرة التي سددها بجوار القائم الأيمن بكل رعونة.

وعقب استقبال ميلان لهدفين، جاءت فرصة ذهبية لبيونتيك لكي يدرك التعادل قبل نهاية المباراة، لكنها أهدرها أيضا بعدما وضعها بكل سهولة في محيط سيلفاتوري سيريجو حارس مرمى تورينو ليخسر ميلان اللقاء.

بيونتيك سدد 7 مرات، منها مرتين فقط على المرمى ، منها كرة ركلة الجزاء التي سجل منها هدف ميلان الوحيد.

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