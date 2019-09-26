جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

ماركو جيامباولو - ميلان

يعتقد ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان أن الفريق افتقد فرصة قتل المباراة أمام تورينو بعدما سقط الفريق في فخ الخسارة الثالثة في الدوري الإيطالي.

ميلان فشل في الفوز وخسر بنتيجة 2-1 أمام تورينو بعدما فرّط في تقدمه (طالع التفاصيل).

الإيطالي تحدث عقب نهاية اللقاء قائلا "سيطرنا على المباراة كنا نحتاج لأن نكون أكثر حسما وقتل المباراة، 4 دقائق غيرت المباراة بأكملها".

أخبار متعلقة

بالفيديو - بيلوتي يؤكد عقدة تورينو لـ ميلان.. ثنائية تضرب شباك دوناروما فيديو في الجول – ميدو يكشف عرضا ندم على رفضه: لم أقبل ميلان بسبب إنزاجي وشيفتشينكو بالفيديو - تصميمان نهائيان لملعب ميلان وإنتر الجديد تشكيل ميلان - عودة بن ناصر.. وتغييران أمام تورينو

وتابع "حصلنا على فرص للتسجيل عبر بيونتيك وكيسي وصنعنا المزيد، هناك أخطاء، لكن هذا أفضل أداء للفريق الموسم الحالي بعدما سيطرنا على أغلب أوقات المباراة، وبوضوح الخسارة ليست جيدة".

وواصل "الأمر محبط لأن الفريق يعمل بجد ويقدم أقصى ما يستطيع، وعندما على تحصل على نتائج تشعر بالإحباط، حاولنا العمل كفريق واتباع الخطة أكثر من الاعتماد على الفردية".

وعن عودة جياكومو بونافينتورا ونزوله بدلا من رافائيل لياو أردف "حاولت زيادة قدرة الفريق الهجومية بعمق أكبر، وطلبت من اللاعبين عدم فقد الكرة لأن تورينو يفضل تلك المواقف وكنا نمتلك الأفضلية".

وأتم "هذا الفريق يتحسن ويزيد من قدراته في الاستحواذ، قدمنا أداء جيد الليلة، فعلنا ما لم نفعله في المباريات الأربعة اليوم، لكن افتقدنا الضربة النهائية لقتل اللقاء".

ويلتقي ميلان مع فيورنتينا مساء الأحد القادم في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضا:

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب

الجانب الآخر من كرة القدم - إفريقيا والسحر

في الجول يكشف سبب عودة مؤمن زكريا من ألمانيا

البدري: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم

بركات: لن أسمح بتكرار أزمات الماضي في المنتخب

جوارديولا يعقب على "عنصرية بيرناردو سيلفا ضد ميندي"

ميلان الدوري الإيطالي تورينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

لأهلي لجمهوره: أي تجاوز تتحمله الإدارة.. حافظوا على مواردنا من أجل الصفقات 3 ساعة | إفريقيا
4 أشياء تعلمناها من مباراة تورينو وميلان.. تأثير بن ناصر وخطايا جيامباولو 3 ساعة | تقرير في الجول
حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.. عودة الكرة التي نعرفها 3 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2019 والقنوات الناقلة 3 ساعة | مصر
رودريجو ووهم "أول لاعب من مواليد القرن الـ21" 3 ساعة | تقرير في الجول
جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك