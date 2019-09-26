جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة

يعتقد ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان أن الفريق افتقد فرصة قتل المباراة أمام تورينو بعدما سقط الفريق في فخ الخسارة الثالثة في الدوري الإيطالي.

ميلان فشل في الفوز وخسر بنتيجة 2-1 أمام تورينو بعدما فرّط في تقدمه (طالع التفاصيل).

الإيطالي تحدث عقب نهاية اللقاء قائلا "سيطرنا على المباراة كنا نحتاج لأن نكون أكثر حسما وقتل المباراة، 4 دقائق غيرت المباراة بأكملها".

وتابع "حصلنا على فرص للتسجيل عبر بيونتيك وكيسي وصنعنا المزيد، هناك أخطاء، لكن هذا أفضل أداء للفريق الموسم الحالي بعدما سيطرنا على أغلب أوقات المباراة، وبوضوح الخسارة ليست جيدة".

وواصل "الأمر محبط لأن الفريق يعمل بجد ويقدم أقصى ما يستطيع، وعندما على تحصل على نتائج تشعر بالإحباط، حاولنا العمل كفريق واتباع الخطة أكثر من الاعتماد على الفردية".

وعن عودة جياكومو بونافينتورا ونزوله بدلا من رافائيل لياو أردف "حاولت زيادة قدرة الفريق الهجومية بعمق أكبر، وطلبت من اللاعبين عدم فقد الكرة لأن تورينو يفضل تلك المواقف وكنا نمتلك الأفضلية".

وأتم "هذا الفريق يتحسن ويزيد من قدراته في الاستحواذ، قدمنا أداء جيد الليلة، فعلنا ما لم نفعله في المباريات الأربعة اليوم، لكن افتقدنا الضربة النهائية لقتل اللقاء".

ويلتقي ميلان مع فيورنتينا مساء الأحد القادم في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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