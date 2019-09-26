كرة سلة - الاتحاد يتوج ببطولة مصر الدولية الودية

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 22:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية بعد فوزه على الحكمة اللبنانى بنتيجة ٩٣/٥٦.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الخميس في صالة ٦ أكتوبر.

بينما جاء الجزيرة المصري ثانيا بعد فوزه على هوبس اللبنانى بنتيجة ٩٢/٧٤.

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وحل نادي الحكمة اللبنانى ثالثا ثم هوبس اللبنانى رابعا وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير.

وتوج المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبنانى كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب.

فيما نال الأمريكي مايك ديكسون محترف نادي الاتحاد السكندرى على كأس هداف البطولة.

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