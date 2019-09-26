نداي بعد التعادل للطلائع أمام إنبي: حزنت لعدم اللعب أساسيا

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة أمام تالا نداي مهاجم طلائع الجيش

كشف تالا نداي مهاجم طلائع الجيش عن حزنه من عدم المشاركة الأساسية أمام إنبي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

نداي سجل هدف التعادل للفريق العسكري أمام إنبي ليضمن لفريقه حصد نقطة رغم النقص العددي بعد طرد عمرو جمال.

وقال نداي لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "المدرب طالبني بالمشاركة وضرورة التسجيل، وسجلت هدفا ألغي قبل أن أسجل هدفا آخر ضمن التعادل لنا".

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وعن التقارب في الملعب مع زميله أحمد سمير، أشار "لعبت مع سمير الموسم الماضي، واتفاهم بشكل جيد معه".

نداي بعد تسجيله التعادل ظهر غاضبا للغاية، فهل يشعر أنه ظلم لعدم بدء المباراة؟

يجيب السنغالي "كنت حزينا لأنني لم أبدأ ولكن هذه كرة القدم وسأحاول تقديم أفضل ما لدي".

اللقاء شهد منعطفا كبيرا في الأحداث بالشوط الثاني.

عمرو جمال في أول مشاركة أساسية منذ 815 يوم خرج مطرودا لأول مرة في مسيرته.

بعدها سجل نداي قبل أن ينقذ زميله الحارس محمد بسام فريقه من الخسارة في الدقائق الأخيرة بعد التصدي لفرصة خطيرة مرتين.

للموسم الثاني على التوالي يخرج طلائع الجيش بعد أول جولتين بنقطة وحيدة، وإنبي حصد أول نقاطه في المسابقة كذلك.

الطلائع ارتقى للمركز الـ12 مؤقتا، ويليه إنبي في الترتيب.

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