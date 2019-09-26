لأول مرة في مسيرته.. طرد عمرو جمال

خرج عمرو جمال مهاجم الأهلي الأسبق وطلائع الجيش الحالي مطرودا لأول مرة في مسيرته.

طلائع الجيش يواجه إنبي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

عمرو جمال شارك أساسيا لأول مرة ولكنه لم يُكمل أكثر من 56 دقيقة قبل أن يخرج مطرودا.

وتلقى عمرو جمال بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 30 بعد لعبة مشتركة مع كريم طارق.

وفي الدقيقة 56 حصل عمرو جمال على البطاقة الصفراء الثانية بسبب لمسة يد، قبل أن يخرج مطرودا من الملعب.

ولم يتعرض عمرو جمال طوال مسيرته الكروية للطرد، قبل مواجهة إنبي اليوم الخميس.

وانضم عمرو جمال إلى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

طرد عمرو جمال هو الطرد الثاني في الدوري المصري هذا الموسم بعد طرد إيزي إيميكا لاعب المصري في الجولة الأولى من الدوري.

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