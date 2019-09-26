رسميا - جيريمي مينيز إلى باريس

انضم الجناح الفرنسي جيريمي مينيز إلى نادي باريس أف سي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع كلوب أمريكا المكسيكي.

جيريمي مينيز النادي :

فريق باريس ينافس في الدرجة الثانية الفرنسية، ويحتل الموسم الحالي قاع الترتيب.

بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال 8 مواجهات مكتفيا بتعادلين في الدوري.

الفرنسي شارك في 12 مباراة وسجل 5 أهداف في المكسيك ولم تستمر مغامرته بسبب الإصابة في الركبة.

دوليا سجل هدفين فقط بقميص منتخب فرنسا في 24 ظهور دولي.

مينيز في 2004 أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي بقميص سوشو، ثلم لعب لأندية موناكو وروما وباريس سان جيرمان وميلان وبوردو وأنطاليا سبور التركي.

وحقق الفرنسي البالغ 32 عاما الألقاب مع باريس سان جيرمان وكلوب أمريكا على مستوى الأندية.

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