رسميا - جيريمي مينيز إلى باريس

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 20:55

كتب : إسلام أحمد

جيريمي مينيز

انضم الجناح الفرنسي جيريمي مينيز إلى نادي باريس أف سي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع كلوب أمريكا المكسيكي.

فريق باريس ينافس في الدرجة الثانية الفرنسية، ويحتل الموسم الحالي قاع الترتيب.

بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال 8 مواجهات مكتفيا بتعادلين في الدوري.

أخبار متعلقة

بالصور - مينيز يتعرض لإصابة خطيرة بقطع في الأذن مينيز وديسترو يقودان هجوم ميلان أمام فيورنتينا بالفيديو - مينيز يستغل سذاجة ناتشو ليهين نافاس ويسجل في ريال مدريد مينيز: لم أستطع منافسة إبراهيموفيتش في سان جيرمان

الفرنسي شارك في 12 مباراة وسجل 5 أهداف في المكسيك ولم تستمر مغامرته بسبب الإصابة في الركبة.

دوليا سجل هدفين فقط بقميص منتخب فرنسا في 24 ظهور دولي.

مينيز في 2004 أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي بقميص سوشو، ثلم لعب لأندية موناكو وروما وباريس سان جيرمان وميلان وبوردو وأنطاليا سبور التركي.

وحقق الفرنسي البالغ 32 عاما الألقاب مع باريس سان جيرمان وكلوب أمريكا على مستوى الأندية.

اقرأ أيضا:

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب

الجانب الآخر من كرة القدم - إفريقيا والسحر

في الجول يكشف سبب عودة مؤمن زكريا من ألمانيا

البدري: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم

بركات: لن أسمح بتكرار أزمات الماضي في المنتخب

جوارديولا يعقب على "عنصرية بيرناردو سيلفا ضد ميندي"

جيريمي مينيز باريس أف سي باريس سان جيرمان ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربعة السابقة 40 دقيقة | أوروبا
سيد معوض يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز البدري مع منتخب مصر 56 دقيقة | مصر
بالفيديو - بيلوتي يؤكد عقدة تورينو لـ ميلان.. ثنائية تضرب شباك دوناروما ساعة | أوروبا
غياب معلول وصالح وظهور أزارو وديانج في قائمة الأهلي أمام كانو سبورت ساعة | مصر
كرة سلة - الاتحاد يتوج ببطولة مصر الدولية الودية ساعة | رياضات أخرى
تنس طاولة – هنا جودة لـ في الجول: فخورة بما حققته أمام فرح المميزة.. وأتحدى صلاح ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك