بالفيديو - المغامرة مستمرة.. الاتحاد يتخطى العربي ويطير لدور الـ 16 من البطولة العربية

كرر فريق الاتحاد السكندري فوزه على العربي الكويتي في دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال ليطير لدور الـ 16 من البطولة.

الاتحاد السكندري انتصر ذهابا في الكويت بهدف خالد قمر، قبل أن ينتصر إيابا في ملعب برج العرب بثنائية مقابل لا شيء.

خالد قمر افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 17 بعد مرتدة مثالية مع رزاق سيسيه قبل أن يمرر الأخير لـ قمر الذي سدد "لوب" هز الشباك بمساعدة دفاع الفريق الكويتي.

وفي الدقيقة 80 وجه رزاق سيسيه الضربة القاضية في وجه العربي الكويتي بعدما سجل هدفا رائعا ثانيا للاتحاد في مرمى العربي.

سيسيه اخترق منطقة الجزاء قبل أن يمر من حارس العربي الكويتي بطريقة رائعة ويسدد في الشباك.

مغامرة الاتحاد السكندري مستمرة في البطولة العربية بعدما قدم نتائج مميزة في النسخة الماضية من البطولة.

ونجح الاتحاد السكندري للعام الثاني على التوالي في الوصول لدور الـ 16 من البطولة العربية.

النسخة الماضية وصل لدور الـ 16 قبل أن يتخطى الزمالك ويصل لـ ربع النهائي ويودع البطولة أمام الهلال السعودي.

وتنتظر كتيبة طلعت يوسف معرفة خصمها في دور الـ 16 بعد اكتمال المتأهلين لهذا الدور.









































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