إندبندنت: مانشستر يونايتد حدد مهاجمين لضم أحدهما في يناير

حدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مهاجمين للتعاقد مع أحدهما خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

الشياطين الحمر عانوا من تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع سولشاير لعقد جلسة مع إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي عقب الخسارة من وست هام 2-0.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المدرب النرويجي يرغب في استقدام ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس، أو عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة سولشاير في تعويض رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر في الميركاتو الصيفي لكن ذلك لم يحدث، قبل أن تدفعه إصابة الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال لوضع تدعيم الخط الأمامي على قائمة أولوياته.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة سولشاير مع وودوارد تطرقت إلى خطط الفريق المستقبلية ومناقشة التدعيمات في يناير.

وبينما يدعم سولشاير لاعبيه في العلن إلا أنه يؤمن بأهمية ضم المزيد من الصفقات، بحسب تعبير "إندبندنت".

وقال مصدر للصحيفة إنه التعاقد مع ديمبيلي "في الاعتبار" في ظل رغبة برشلونة إيجاد عرض مناسب له، قد يصل إلى 100 مليون يورو.

وكان يونايتد قد تحرك الصيف الماضي من أجل ضم ماندزوكيتش من يوفنتوس إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب مطالب البيانكونيري المادية الكبيرة.

الشياطين الحمر تفادوا موقفا محرجا يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة بعدما مروا من عقبة روتشديل، الذي ينشط في الدرجة الثالثة، بركلات الترجيح.

وفي الدوري الأوروبي حققوا فوزا هزيلا على أستانا الكازاخي بهدف نظيف في أولى مباريات دور المجموعات.

أما بالدوري الإنجليزي الممتاز فحقق مانشستر يونايتد فوزين فقط من أصل 6 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 8 نقاط.

اختر تشكيل يونايتد في ظل الإصابات وتراجع النتائج:

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