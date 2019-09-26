تشكيل ميلان - عودة بن ناصر.. وتغييران أمام تورينو

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 20:04

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان الإيطالي

أجرى ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان الإيطالي تغييران أمام تورينو عن التشكيل الأساسي الذي واجه به إنتر في الدوري الإيطالي.

ميلان يحل ضيفا على تورينو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في المباراة الأخيرة.

وظهرت بعض التقارير في الأيام الأخيرة تطالب بضرورة اعتماد جيامباولو على الوافدين الجدد في ظل تخبط النتائج.

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ويظهر ثيو هيرنانديز الوافد من ريال مدريد أساسيا بدلا من ريكاردو رودريجيز، ويعود إسماعيل بن ناصر للتشكيل الأساسي بدلا من الأرجنتيني لوكاس بيليا.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز.

الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو.

أمامهم: سوزو

الهجوم: رافائيل لياو – شيشتوف بيونتيك.

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