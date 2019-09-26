بالفيديو – مدرب فلامنجو يُكرم الصم والبكم احتفالا بالفوز في الدوري البرازيلي

وجه كل من جورج جيسوس المدير الفني لـ فلامنجو البرازيلي وجابريل باربوسا مهاجم الفريق رسالة إلى محبي الفريق بطريقة الصم والبكم عقب نهاية اللقاء.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للصم والبكم الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

فلامنجو عزز صدارته للدوري البرازيلي بالفوز بنتيجة 3-1 على إنترناسيونال محققا الفوز الثامن على التوالي.

وعقب نهاية اللقاء وجه جورج جيسوس مدرب بنفيكا والهلال السعودي السابق رسالة إلى الصم والبكم أمام الكاميرات قائلا "إلى جماهير فلامنجو أحبكم".

المدير الفني البرتغالي عقب المباراة أوضح سبب قيامه بتلك الإشارة قائلا: "أردت تكريم الصم والبكم الذين حضروا تدريبات الفريق منتصف الأسبوع وحاولت القيام بالإشارة التي تعلمتها منهم، لقد علموني إياها وفعلتها".

وكان جابريل باربوسا مهاجم الفريق وهداف المسابقة قد احتفل بهدفه من علامة الجزاء بطريقة مماثلة إذا عبر عن سعادته بالهدف بالإشارة قائلا "اليوم هذا هدف من جابيجول".

No Dia Nacional dos Surdos, trago um belo exemplo. Gabriel, o famoso Gabigol, comemorou o golaço do time com a frase: “Hoje tem gol do Gabigol”. E Jorge Jesus fez uma homenagem linda, ontem, após a vitória do time sobre o Internacional, com a declaração “Flamengo, eu te amo”!🙌🏾⚽️ pic.twitter.com/fIXiRAFY4H — Romário (@RomarioOnze) September 26, 2019

المباراة شهدت طرد اثنين من لاعبي الضيوف لتسهل مهمة الأحمر والأسود غي تحقيق الفوز والابتعاد بفارق 6 نقاط عن بالميراس.

ورفع جابريل باربوسا لاعب إنتر الإيطالي المعار رصيده التهديفي إلى 18 هدفا في المسابقة.

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