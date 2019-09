بالفيديو – مدرب فلامنجو يُكرم الصم والبكم احتفالا بالفوز في الدوري البرازيلي

No Dia Nacional dos Surdos, trago um belo exemplo. Gabriel, o famoso Gabigol, comemorou o golaço do time com a frase: “Hoje tem gol do Gabigol”. E Jorge Jesus fez uma homenagem linda, ontem, após a vitória do time sobre o Internacional, com a declaração “Flamengo, eu te amo”!🙌🏾⚽️ pic.twitter.com/fIXiRAFY4H