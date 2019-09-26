بالفيديو – مدرب فلامنجو يُكرم الصم والبكم احتفالا بالفوز في الدوري البرازيلي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 19:56

كتب : إسلام أحمد

جورج جيسوس - فلامنجو - الصورة من UOL

وجه كل من جورج جيسوس المدير الفني لـ فلامنجو البرازيلي وجابريل باربوسا مهاجم الفريق رسالة إلى محبي الفريق بطريقة الصم والبكم عقب نهاية اللقاء.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للصم والبكم الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

فلامنجو عزز صدارته للدوري البرازيلي بالفوز بنتيجة 3-1 على إنترناسيونال محققا الفوز الثامن على التوالي.

أخبار متعلقة

بالفيديو – فلامنجو إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 35 عاما.. وظهور دي روسي الأول في كوبا ليبرتادوريس انهيار مفاوضات بالوتيلي مع فلامنجو.. وبريشيا يتضرر حال إتمام التعاقد فلامنجو يتوج بلقب "كاريوكا" وكورنثيانز يحافظ للموسم الثالث على "باوليستا" مدرب فلامنجو يعترف بأهمية انضمام بالوتيلي إلى فريقه رغم تردد الأخير

وعقب نهاية اللقاء وجه جورج جيسوس مدرب بنفيكا والهلال السعودي السابق رسالة إلى الصم والبكم أمام الكاميرات قائلا "إلى جماهير فلامنجو أحبكم".

المدير الفني البرتغالي عقب المباراة أوضح سبب قيامه بتلك الإشارة قائلا: "أردت تكريم الصم والبكم الذين حضروا تدريبات الفريق منتصف الأسبوع وحاولت القيام بالإشارة التي تعلمتها منهم، لقد علموني إياها وفعلتها".

وكان جابريل باربوسا مهاجم الفريق وهداف المسابقة قد احتفل بهدفه من علامة الجزاء بطريقة مماثلة إذا عبر عن سعادته بالهدف بالإشارة قائلا "اليوم هذا هدف من جابيجول".

المباراة شهدت طرد اثنين من لاعبي الضيوف لتسهل مهمة الأحمر والأسود غي تحقيق الفوز والابتعاد بفارق 6 نقاط عن بالميراس.

ورفع جابريل باربوسا لاعب إنتر الإيطالي المعار رصيده التهديفي إلى 18 هدفا في المسابقة.

اقرأ أيضا:

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب

الجانب الآخر من كرة القدم - إفريقيا والسحر

في الجول يكشف سبب عودة مؤمن زكريا من ألمانيا

البدري: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم

بركات: لن أسمح بتكرار أزمات الماضي في المنتخب

جوارديولا يعقب على "عنصرية بيرناردو سيلفا ضد ميندي"

الدوري البرازيلي فلامنجو جورج جيسوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

صورة – خطاب الكاف لـ الزمالك بخصوص موعد ومكان لقاء جينيراسيون 2 دقيقة | إفريقيا
هل تعرف الفريق الأكثر إتماما للتمريرات في تاريخ الكرة 50 دقيقة | تقرير في الجول
إلى مجموعات إفريقيا.. هدف جدلي ينقذ الترجي من فخ تشادي 56 دقيقة | إفريقيا
محاولات لتجهيز ثنائي الإسماعيلي لمواجهة المصري ساعة | مصر
مدرب الإسماعيلي: غياب الجماهير أثر علينا أمام أهلي بنغازي ساعة | الوطن العربي
اكتساح أصفر لا يُصدق.. صن داونز ينتصر 11-1 ويصل مجموعات دوري الأبطال ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك