حارس الحدود: خرجنا بأقل الخسائر أمام دجلة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

أحمد السعدني - حرس الحدود - الأهلي

قال أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود إن التعادل مع وادي دجلة 2-2 في الجولة الثانية من بطولة الدوري، تعتبر نتيجة جيدة.

وصرح السعدني عبر قناة (أون سبورت) "الشوط الأول لم ننفذ المطلوب مننا وخرجنا بأقل الخسائر، وبين الشوطين المدير الفني أخرجنا من الحالة السلبية".

وأضاف الحارس الشاب "التوفيق حالفنا وحولنا الهزيمة إلى تعادل".

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وتابع "لقد طمعنا في الفوز ولكن خرجنا بأقل الخسائر، فالتعادل نتيجة جيدة لأن دجلة فريق مميز".

وشدد "كل المباريات صعبة ومهمة، حاولنا خطف فوز على ملعبنا للحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة طنطا في الجولة الثالثة".

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن "مباراة طنطا أصعب، سنحاول التركيز الفترة القادمة أكثر حتى لا يتكرر ما حدث أواخر الموسم الماضي، ولنكون في أمان أكثر".

وجمع حرس الحدود نقطتين في انطلاقة مشواره بالدوري بتعادلين ضد المصري 1-1 ثم وادي دجلة.

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