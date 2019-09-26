الجنايني يكشف السبب الرئيسي وراء عدم احتساب صوت مصر في استفتاء الأفضل

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إن ما حدث من عدم التصويت لمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول كان خطأ غير متعمدا، واصفا اللاعب بأنه تاج على رؤوس الجميع لما حققه من نجاح.

وصرح الجنايني في مؤتمر تقديم مدرب منتخب مصر حسام البدري قائلا: "عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا فيفا، والرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 من نفس الشهر وتسلمنا المهمة يوم 24".

وواصل "المحمدي وشوقي غريب صوتا لصلاح، في يوم 19 أغسطس الفيفا أرسل لنا رسالة لكن لم يتم الرد عليها".

وأكمل "المدير التنفيذي صاحب التوقيع المعتمد هو ثروت سويلم، كان من المفترض أن يوقع، الاستمارة ذهبت دون توقيعه".

وتابع "كل من سبقونا لهم التقدير، إصابته أو خطأه ليست من حكمي".

واستطرد "ما حدث لم يكن متعمدا قط، كما وصف فيفا الأمر مجرد خطأ إداري".

وأتم "نفتخر جميعا بمحمد صلاح وهو تاج على رؤوسنا جميعا".

FilGoal.com استفسر في وقت سابق من فيفا على أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل The Best وأوضح الاتحاد الدولي أن هناك مشكلتين تسببا في ذلك الأمر. (طالع التفاصيل)

وكشف الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن المدرب الذي صوت لمصر في الجائزة هو شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وليس خافيير أجيري المدرب الأسبق لمصر.

وهو عكس ما قاله إيهاب لهيطة المدير الأسبق لمنتخب مصر والذي صرح لـFilGoal.com أن أجيري وأحمد المحمدي، قائد مصر، صوتا لمحمد صلاح نجم ليفربول في الجائزة.

وقال الاتحاد في بيانه إنه أرسل اختياراته لفيفا في 15 أغسطس الماضي، وصرح بأن فيفا أكد استلامه التصويت في 19 أغسطس، وذلك قبل يوم واحد من إعلان فيفا تشكيل لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة المجلس الأسبق برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المحمدي أنه اختار صلاح فعلا في الجائزة حين طلب منه اختيار أفضل لاعب على مستوى العالم باعتباره قائد الفراعنة. (التفاصيل)

ونشر فيفا تصويت كل قائد ومدرب على مستوى العالم ولم يكن اسم مصر موجودا في قائمة الدول. (شاهد من هنا)

وترشح صلاح للجائزة قبل أن تتقلص قائمة المرشحين إلى 3 هم ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، هكذا كتب محمد صلاح عبر تويتر بعد ساعات من ضجة أثيرت بسبب إزالته لجملة "لاعب منتخب مصر" من توصيفه على نفس الموقع.

وأثار ما فعله صلاح ضجة كبيرة خاصة بعد عدم ورود اسم مصر ضمن المصوتين في استفتاء الأفضل The Best الذي حل فيه نجم ليفربول رابعا.

ولم يصوت الصحفي هاني دانيال لصلاح في المركز الأول، حيث صوت لساديو ماني وكريستيانو رونالدو أولا ثم صلاح.

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