الأهلي يقرر تصعيد هنا جودة إلى فريق تنس الطاولة الأول

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 12:15

كتب : حسام نور الدين

هنا جودة - تنس طاولة

أعلن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة في النادي الأهلي تصعيد هنا جودة -12 عاما- إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في منافسات الدوري.

ويأتي ذلك بعد تتويج هنا جودة بلقب بطولة الجمهورية للكبار بعد الفوز 3-0 على فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك.

وقال أشرف عبد الفتاح: "هنا تمتلك شخصية اللاعبين الكبار، وسنقوم بنقلها من الناشئين إلى الفريق الأول خلال منافسات الدوري".

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وكشف عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي "تنتظم هنا في تدريبات الفريق الأول يوم الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية".

وأضاف أشرف عبد الفتاح "سعيد بفوز الأهلي بلقب بطولة الجمهورية للرجال والسيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا للرجال في المغرب".

وأتم تصريحاته "قدمت هنا جودة عروض قوية ورائعة في بطولة الجمهورية، وكللت ذلك بالفوز على فرح عبد العزيز صاحبة الخبرات الكبيرة".

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