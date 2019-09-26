اسكواش - انطلاق بطولة سان فرانسيسكو.. مصر تبحث عن لقب السيدات الأول

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

ينطلق مساء اليوم الخميس الدور الرئيسي من بطولة (أوراكل نيتسويت) سان فرانسيسكو لرجال وسيدات الاسكواش.

يغيب علي فرج المصنف الأول عالميا عن البطولة التي حقق لقبها أمام زميله محمد الشوربجي المشارك في النسخة الجارية.

بينما تبحث مصر عن اللقب الأول في منافسات السيدات، بعد خسارة رنيم الوليلي العام الماضي 2-3 أمام الإنجليزية سارة جان بيري في وصول مصر الأول لنهائي السيدات.

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ويغيب عن النسخة الحالية، نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا بعد انسحابها بسبب إصابة في الركبة.

ويمثل مصر على مستوى الرجال في الدور الرئيسي كل من محمد الشوربجي وطارق مؤمن ومروان الشوربجي ومصطفى عسل وكريم علي فتحي.

أما على مستوى السيدات فتشارك رنيم الوليلي ونور الطيب وسلمى هاني.

وتنطلق المباريات بداية من التاسعة مساء اليوم بسبب فارق التوقيت 9 ساعات بين مصر وسان فرانسيسكو وتستمر المنافسات حتى فجر اليوم التالي.

ويلعب أبطال مصر في بطولة أمريكا المفتوحة أول البطولات الكبرى للموسم الجديد في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

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