تنس طاولة - 12 عاما أمام 27.. طفلة تكتب تاريخا ذهبيا وتتوج بطولة الجمهورية

كتبت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي صاحبة الـ12 عاما تاريخا ذهبيا لنفسها بعد أن توجت بلقب بطولة الجمهورية للدرجة الأولى.

جاء ذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك وصاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة 3-0.

وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاولة في الأهلي إن مشاركة هنا جودة في البطولة جاء بشكل مصادفة إذ تقرر مشاركتها عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.

ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ22 عاما في دور الـ16.

وكانت هنا جودة قد بزغ نجمها منذ عامين ولفتت الأنظار بشدة رغم صغر سنها.

ولعبت هنا جودة الاسبوع الماضي في بطولة كرواتيا المفتوحة للناشئين تحت 18 عاما ووصلت إلى ثمن النهائي بعد الفوز على لاعبة الصين المصنفة 17 عالميا في ذلك السن.

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