تنس طاولة - 12 عاما أمام 27.. طفلة تكتب تاريخا ذهبيا وتتوج بطولة الجمهورية

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 00:13

كتب : حسام نور الدين

هنا جودة - تنس طاولة - الأهلي

كتبت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي صاحبة الـ12 عاما تاريخا ذهبيا لنفسها بعد أن توجت بلقب بطولة الجمهورية للدرجة الأولى.

جاء ذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك وصاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة 3-0.

وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاولة في الأهلي إن مشاركة هنا جودة في البطولة جاء بشكل مصادفة إذ تقرر مشاركتها عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.

أخبار متعلقة

تنس - نادال يواصل انطلاقه نحو لقب أمريكا المفتوحة.. ومواجهة قوية لسرينا ويليامز الأهلي يُرحل ثنائي تنس الطاولة من المغرب ويحرمه من البطولة العربية تنس - ميار شريف تكتب التاريخ.. حصدت ذهبية الألعاب الإفريقية والتصنيف يقربها من الأولمبياد

ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ22 عاما في دور الـ16.

وكانت هنا جودة قد بزغ نجمها منذ عامين ولفتت الأنظار بشدة رغم صغر سنها.

ولعبت هنا جودة الاسبوع الماضي في بطولة كرواتيا المفتوحة للناشئين تحت 18 عاما ووصلت إلى ثمن النهائي بعد الفوز على لاعبة الصين المصنفة 17 عالميا في ذلك السن.

اقرأ أيضا

رجال في الظل - بيتر كرافيتز.. "عين" كلوب

الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"

تنس طاولة هنا جودة الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

لأهلي لجمهوره: أي تجاوز تتحمله الإدارة.. حافظوا على مواردنا من أجل الصفقات ساعة | إفريقيا
4 أشياء تعلمناها من مباراة تورينو وميلان.. تأثير بن ناصر وخطايا جيامباولو ساعة | تقرير في الجول
حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.. عودة الكرة التي نعرفها 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2019 والقنوات الناقلة 2 ساعة | مصر
رودريجو ووهم "أول لاعب من مواليد القرن الـ21" 2 ساعة | تقرير في الجول
جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك