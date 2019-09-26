الزمالك: أيمن حفني "مصدوم" مما حدث معه.. مشكلته فنية

قال طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بالزمالك إنه كان رافضا للاستغناء عن أيمن حفني لاعب مصر المقاصة الحالي.

أيمن حفني النادي : مصر للمقاصة

وصرح يحيى خلال استضافته بقناة "الحدث اليوم" عبر برنامج "الزمالك اليوم" قائلا: "لقد تحدثت مع حفني قبل مباراة ديكاداها في دوري الأبطال، وطالبته بالبقاء مع الفريق حتى يناير المقبل على الأقل وانتظار فرصة العمل مع المدير الفني الجديد، خاصة أن رئيس النادي يحبه".

واستدرك "لكن حفني كان مصدوما مما حدث له الموسم الماضي تحت قيادة جروس، لكنه اقتنع نسبيا بكلامي، ثم فوجئت في اليوم التالي بأنه يصمم على الرحيل، وللأسف الشديد لم أكن أعرف ما يدور في رأسه".

وتطرق رئيس لجنة الكرة بالزمالك للحديث عن أزمة تعطل قيد أيمن حفني بقائمة المقاصة، قائلا: "أتمنى أن يتدخل رئيس نادي الزمالك لحل هذه المشكلة بالتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة".

وواصل "حرام أن يبتعد لاعب بقدرات أيمن حفني عن المشاركة في المباريات بسبب خطأ إداري لا ذنب له فيه".

واستطرد طارق يحيى "لا أفهم في اللوائح، ولكن من حق أيمن حفني أن يلعب، فهو لا يتحمل مسؤولية الخطأ الإداري الذي دفع ثمنه".

ويرى المدير الفني السابق للزمالك أن أيمن حفني مشكلته "نفسية وليست فنية أو بدنية"، مضيفا "إذا أحضرته من منزله فإن أيمن قادر على المشاركة أساسيا لمدة 50 أو 60 دقيقة مثل شيكابالا".

واستعاد طارق يحيى ذكريات موقف لأيمن حفني خلال عملهما معا بنادي مصر للمقاصة، كاشفا "لقد تواجد في معسكر التجنيد 8 أيام، وابتعد تماما عن التدريبات، وقتها استأذنت المشير طنطاوي أن يخرجه من المعسكر ليلعب معنا مباراة الأهلي".

وأردف "لقد انضم أيمن حفني لفندق معسكر المقاصة ليلة المباراة وأشركته لمدة نصف ساعة قلب سيناريو، وبعدها مباشرة عاد مجددا لمعسكر الشرطة العسكرية".

وأتم طارق يحيى "حينها فاز الأهلي علينا بصعوبة بالغة بنتيجة 2-1 بركلة جزاء غير صحيحة سجلها أحمد حسن، وحينها حكم اللقاء - الذي لا أتذكر اسمه - شعر بسعادة أكبر من لاعبي ورئيس النادي الأهلي".

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