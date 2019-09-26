شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق سيعود للتدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع، مستخدما واق للوجه.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "غياب مروان محسن عن المباريات يمتد لـ5 أسابيع فقط، وليس عدة أشهر كما تردد مؤخرا".

وأردف "اللاعب غادر المستشفى بعد إجرائه للجراحة في عظام الوجه يوم الأربعاء، وسيغيب عن المران لـ3 أسابيع".

وأكمل "بعد ذلك، يتدرب لأسبوعين بواق للوجه ودون التحامات، ثم ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات".

وكان من المفترض أن يعود مروان للتدريبات بواق للوجه بعد 5 أسابيع، إلا أن فترة الراحة نقصت أسبوعين.

واستبدل ريني فايلر المدير الفني للأهلي مروان محسن اضطراريا في الدقيقة 37 من لقاء سموحة – مشاركة محسن الأساسية الثانية مع فايلر - بسبب الإصابة القوية.

وكان مروان محسن قد قام بصناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة.

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

رجال في الظل - بيتر كرافيتز.. "عين" كلوب

الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"