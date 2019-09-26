اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

ميسي الأفضل في العالم لعام 2019

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتهاما جديدا بسبب عملية التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم والتي توج بها ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال خوان بارايرا قائد منتخب نيكاراجوا والذي يلعب في فريق بوياكا شيكو الكولومبي إنه لم يشارك في التصويت.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أصوت في جائزة الأفضل لعام 2019".

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وبالعودة لملف الأصوات الذي نشره الفيفا يشير إلى أن قائد نيكاراجوا صوت لميسي ثم ساديو ماني لاعب ليفربول تلاهما كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

جاء ذلك بعدما قال مدرب منتخب السودان زدرافكو لوجاروشيتش إن تصويته تم تغييره لميسي بعدما صوت لصالح محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الأول.

ولكن فيفا رد لـFilGoal.com وكشف عن بطاقة تصويت مدرب المنتخب السوداني والتي تشير لتصويته لصالح ميسي. (طالع التفاصيل)

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