اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتهاما جديدا بسبب عملية التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم والتي توج بها ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال خوان بارايرا قائد منتخب نيكاراجوا والذي يلعب في فريق بوياكا شيكو الكولومبي إنه لم يشارك في التصويت.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أصوت في جائزة الأفضل لعام 2019".

وأتم "أي معلومات حول تصويتي كذب، شكرا لكم".

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

وبالعودة لملف الأصوات الذي نشره الفيفا يشير إلى أن قائد نيكاراجوا صوت لميسي ثم ساديو ماني لاعب ليفربول تلاهما كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

جاء ذلك بعدما قال مدرب منتخب السودان زدرافكو لوجاروشيتش إن تصويته تم تغييره لميسي بعدما صوت لصالح محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الأول.

ولكن فيفا رد لـFilGoal.com وكشف عن بطاقة تصويت مدرب المنتخب السوداني والتي تشير لتصويته لصالح ميسي. (طالع التفاصيل)

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