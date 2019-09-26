تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقديم موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مصر 2019.

وتقرر إقامة القرعة يوم 2 أكتوبر، بدلا من 3 أكتوبر بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزة التاريخي بالإسكندرية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن كاف في بيان رسمي، أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لـ"أسباب لوجستية".

وتشارك في البطولة منتخبات مصر ، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا.

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى لتمثيل أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام كل المباريات بالقاهرة على ملعبي القاهرة الدولي والسلام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر .

ويهدف منتخب مصر بقيادة شوقي غريب للتأهل إلى الأولمبياد لأول مرة منذ 2012 في لندن.

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