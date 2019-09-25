رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استفسار FilGoal.com حول تصريحات المدير الفني لمنتخب السودان زدرافكو لوجاروشيتش بتغيير الأصوات التي أدلى بها في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأرفق المركز الإعلامي لفيفا صورتين لتصويت مدرب السودان لأفضل لاعب ومدير فني في العالم لعام 2019.

وأوضح الفيفا أن مدرب السودان اختار ليونيل ميسي نجم برشلونة والمتوج بالجائزة في المركز الأول ثم فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في المركز الثاني وأخيرا ساديو ماني لاعب الفريق الإنجليزي كذلك ثالثا.

الصورة التي أرسلها فيفا لـFilGoal.com وتوضح عدم تصويت مدرب السودان لصلاح

أما في سباق المدربين فيوضح مستند فيفا أن مدرب السودان اختار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول والذي توج بالجائزة كأفضل مدير فني أولا.

وتلاه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأخيرا جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ثالثا.

الصورة التي أرسلها فيفا لـFilGoal.com وتوضح تصويت مدرب السودان لكلوب في سباق أفضل مدرب في العالم

ويأتي ذلك مخالفا لما قاله لوجاروشيتش في وقت سابق وأوضح " "اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي".

وأضاف "لقد التقطت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك".

الصورة التي التقطها مدرب السودان أثناء تصويته لجائزة أفضل لاعب في العالم

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