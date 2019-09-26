مؤتمر زيدان: اعتمد على الجميع.. سعيد من أجل فينيسيوس ورودريجو

يرى زين الدين زيدان أنه من المبكر الحديث عن تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني عقب الفوز على أوساسونا بنتيجة 2-0.

ريال مدريد تصدر الترتيب أمام غريمه التقليدي أتليتكو مدريد الذي فاز قبلها على ريال مايوركا بنتيجة 2-0 أيضا (طالع التفاصيل).

الفرنسي قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "نتصدر الترتيب لكن هذا لا يعني شيئا".

وتابع "ما يهم هو المواصلة على هذا النحو، علينا أن نؤمن بما نقوم به، لقد مررنا بأوقات معقدة".

ورد زيدان عن نظام المدوارة الذي يتبعه قائلا: "لا أعتمد على القائمة المكونة من 25 لاعبا، اعتمد على الجميع".

وعن الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور صاحبا هدفي اللقاء واصل "سعيد من أجلهم، أحببت تحكم رودريجو في الكرة والطريقة التي سجل بها فينيسيوس كان مهما للغاية، سعيد للغاية".

وأردف "هذا ما أريده، عندما نفقد الكرة يكون الجميع قلقا لكيفية استعادتها وبعد ذلك مع الكرة نعرف الجودة التي نملكها".

وأتم "مع الهدوء والعمل نستطيع الوصول لأهدافنا، لا زلنا في البداية ولم نكن بهذا السوء أو جيدين الآن، علينا مواصلة اللعب بقوة والدفاع عند الحاجة".

ويلتقي ريال مدريد في الجولة المقبلة مع أتليتكو مدريد مباشرة في صراع صدارة الدوري.

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