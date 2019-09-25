بالفيديو - أتليتكو مدريد في صدارة الليجا مؤقتا.. يد كوكوريا تقود خيتافي للتعادل مع فالنسيا

عاد أتليتكو مدريد لصدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت بالفوز على ريال مايوركا 2-0 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وفرض خيتافي التعادل على فالنسيا بنتيجة 3-3.

كتيبة دييجو سيميوني نجحت في تسجيل الفوز الأول لها بعد تعادلين وهزيمة محليا وأوروبيا.

دييجو كوستا سجل هدف التقدم في الشوط الأول بالدقيقة 26 برأسية مستغلا عرضية كوكي.

وفي الشوط الثاني سجل البرتغالي الشاب جواو فيليكس الهدف الثاني بتسديدة غالطت الحارس بعدما ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك في الدقيقة 64.

ألفارو موراتا الذي حل بديلا لكوستا في الدقيقة 69 دخل في مشادة مع مدافعي مايوركا حصل على إثرها على إنذارين ثم بطاقة حمراء في الدقيقة 77.

الروخيبلانكوس تصدورا الترتيب برصيد 13 نقطة مقابل توقف رصيد مايوركا عند 4 نقاط في المركز الـ 18.

وفي نفس الجولة حسم التعادل بنتيجة 3-3 مباراة فالنسيا أمام خيتافي على ملعب مستايا.

خايمي ماتا تقدم بعد 50 ثانية من بداية اللقاء لصالح الضيوف.

لكن رد خفافيش فالنسيا جاء قويا في الشوط الأول بتسجيل 3 أهداف في 9 دقائق.

الأوروجوياني ماكسمليانو جوميز سجل ثنائية في 4 دقائق، تبعه هدف من الكوري الجنوبي كانجين لي.

وأصبح لي أصغر لاعب يسجل لفالنسيا في الدوري وأول آسيوي يسجل بقميص الفريق في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني قلب خيتافي الطاولة بتسجيل التعادل خلال 3 دقائق عن طريق جاسون وأنخيل في الدقائق 66 و69.

الإثارة زادت حدتها في الدقائق الأخيرة، رفض الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء على كوكوريا مدافع خيتافي بعد لمس الكرة بيده على خط المرمى ليمنع الخفافيش من الحصول على ركلة جزاء.

ثم في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل تم إلغاء هدف رابع لخيتافي من تسجيل أنخيل بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

تعادل زاد من مشاكل فالنسيا الذي لم يحقق سوى فوز وحيد الموسم الجاري وصار رصيده 6 نقاط في المركز الـ 13 وخيتافي ارتقى للمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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