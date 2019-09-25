بعد 3 مباريات من التدوير.. الأقرب والأبعد إلى ذهن فايلر

بعد 3 مباريات رسمية، استعمل ريني فايلر المدير الفني للأهلي 20 لاعبا مع الفريق.

دقائق لعب هؤلاء الـ20 تراوحت بشدة، حيث شارك 5 لاعبون في 270 دقيقة كاملة هم محمد الشناوي، حمدي فتحي، عمرو السولية، علي معلول.

يمكن اعتبار هذا الخماسي عامود فايلر الأساسي في الأهلي خاصة بعد أن نجح الأهلي في تلك المباريات، حيث هزم كانو سبورت الغيني الاستوائي 2-0 خارج الديار، ثم الزمالك 3-2 في السوبر المحلي، وسموحة 1-0 في الدوري.

من الممكن أيضا أن يضاف للخماسي السابق محمد مجدي "أفشة" الذي لعب 226 دقيقة، سادس أكثر لاعب شارك مع السويسري.

الأمر يبدو منطقيا، خاصة في ظل تثبيت فايلر لعمق الفريق في خط الوسط الدفاعي والهجومي، وعدم خروج الظهير الأيسر نجم الأهلي الأبرز في الموسم الماضي.

ماذا عن البقية؟

14 لاعبا شاركوا لعدد دقائق متقارب، أكثرهم كان أحمد فتحي بـ180 دقيقة وأقلهم كان حسام عاشور بـ18 دقيقة.

يسير معكم FilGoal.com مركزا بمركز ويقارن بين من اعتمد عليهم فايلر..

الظهير الأيمن

في هذا المركز، شارك محمد هاني وأحمد فتحي.

مع توافر أرقام مباراتي الأهلي والزمالك، والأهلي وسموحة فقط، كانت أرقام اللاعبين قريبة من حيث التمرير والثنائي نجح في عرضياته كلها، ولكن فتحي مرر عرضيتين ضد الزمالك في وقت مرر فيه هاني عرضية واحدة ضد سموحة.

دفاعيا كانت أرقام الثنائي قريبة أيضا حيث استخلص كلاهما 13 كرة من الخصم.

هاني سدد على المرمى عكس فتحي، لكن من المنطقي أن الظهير الشاب حظى بحرية هجومية لم يحصل عليها فتحي ضد الزمالك، خاصة أن المخضرم قدم مباراة كبيرة ضد الغريم التقليدي.

ربما الكفة متعادلة والمنافسة ستكون شرسة في هذا المركز.

قلوب الدفاع

عانى فايلر في هذا المركز بسبب الإصابات، حيث خسر ياسر إبراهيم ومحمود متولي في مباراة الزمالك بسبب الإصابة، فيما كان رامي ربيعة مصابا أيضا.

بالتالي، شارك في هذا المركز مع فايلر أيمن أشرف، متولي، إبراهيم، ربيعة.

ياسر إبراهيم نجح في 68% من تمريراته، ذلك يرجع إلى محاولته لعب 7 كرات طولية لم ينجح سوى في 2 منهم.

لكن ياسر في المقابل استخلص 8 كرات من عناصر الزمالك، في المركز الثالث بعد أن حصل رامي ربيعة على الكرة 13 مرة من عناصر سموحة، وأيمن أشرف 11 مرة في نفس المباراة. ولكن ياسر إبراهيم لعب لعدد دقائق أقل من الثنائي.

وكذلك حقق ربيعة نسبة نجاح في التمرير بنسبة 82% بسبب نجاحه في كرة طولية وحيدة من أصل 8، أما أيمن أشرف فحقق نسبة 93% بعد أن مرر كرتين طولتين سليمتين من أصل 5.

بالطبع، الضغط الذي تعرض إليه ياسر في مباراة الزمالك كان أكبر ما قد يفسر الأرقام، وأمام فايلر قرار صعب كذلك في هذين المركزين خاصة في ظل أداء ياسر القوي ضد الزمالك أيضا.

الأجنحة

بدأ فايلر بأحمد الشيخ في مباراة كانو سبورت، قبل أن يخرج خارج القائمة في المباراتين التاليتين.

الجناح الوحيد الذي شارك في الـ3 مباريات مع فايلر، بعد رمضان صبحي، هو حسين الشحات ولكنه شارك لـ90 دقيقة فقط في الـ3 مباريات.

جيرالدو أيضا شارك مرتين بمعدل 90 دقيقة.

رمضان يبدو أنه قريب للغاية من ذهن فايلر، لكن ماذا عن جيرالدو والشحات.

ضد الزمالك، نجح حسين الشحات في 6 مراوغات وسدد 5 مرات على مرمى الأبيض سجل منهم هدفا.

ومن ناحية الدور الدفاعي، استخلص الشحات الكرة 10 مرات من عناصر الزمالك ولكنه خسر الكرة 6 مرات.

نجح جيرالدو في نفس عدد المراوغات ضد سموحة ولكنه لم يحاول أي مرة على مرمى الهاني سليمان.

خسر الكرة 6 مرات واستخلصها 4 مرات.

تبدو خصائص الشحات الإيجابي رقميا على المرمى مختلفة عن جيرالدو الأقل إيجابية ولكن صاحب القدرة الأكبر على دفع الفريق على الأمام بالسرعة وهو ما ظهر في فترات ضغط سموحة على الأهلي.

ربما أقنع الشحات بهدفه وأدائه أمام الزمالك، لكن سيظل جيرالدو صاحب أدوار في ذهن فايلر.

رأس الحربة

مروان محسن كان أول مهاجم لجأ إليه فايلر، قبل أن يفاجئ الزمالك بجونيور أجايي الذي سجل مرتين، قبل أن يبتعد عن التشكيل الأساسي لصالح مروان مرة أخرى، قبل أن يصاب ويشارك أجايي.

في مباراة كانو سبورت، شارك صلاح محسن بديلا لمروان محسن وسجل بالفعل قبل أن يبتعد عن التشكيل الأساسي.

أدوار أجايي مختلفة بالتأكيد عما كان يريد فايلر من مروان محسن قبل الإصابة، لذا يظل الحكم مبكرا عمن يفضل فايلر في ذلك المكان خاصة مع عودة وليد أزارو من الإصابة.

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