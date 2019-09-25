بيكيه يفسر تراجع برشلونة: سافرنا في الصيف أكثر مما تدربنا

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - برشلونة

فسر جيرار بيكيه مدافع برشلونة تراجع مستوى فريقه في الموسم الحالي بالإعداد غير الجيد في الصيف الذي سافر فيه النادي إلى أمريكا واليابان.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية:"فترة الإعداد للموسم لم تساعدنا لنبدأ البطولة جيدا، سافرنا كثيرا وتدربنا قليلا. كثير منا يدرك ذلك ولم نصل بعد للمستوى المأمول، ليس فقط (ليونيل) ميسي، لكن علينا مواصلة العمل لأننا مجبرون على ذلك".

وواصل اللاعب البالغ عمره 32 عاما "انظروا الآن لما حدث لميسي، لكن لا توجد أعذار، في الفريق يوجد مؤهلون لتعويضه، نأمل أيضا ألا تطول فترة غيابه".

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وخرج ميسي مصابا في مباراة برشلونة وضيفه فياريال يوم الثلاثاء والتي حسمها الأول بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ولم يعلن برشلونة بعد هل سيستطيع نجم الأرجنتين المشاركة أمام مضيفه خيتافي يوم السبت.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط، ويدافع النادي الكاتالوني عن لقبه في البطولة المحلية.

وخسر برشلونة في الدوري أمام أتلتيك بلباو وغرناطة وتعادل مع أوساسونا، وفي دوري أبطال أوروبا انتهت مباراته أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتأثر النادي بغياب ميسي عن انطلاقته في الدوري بسبب الإصابة ويأمل ألا تطول فترة علاجه ليعود إلى مستواه المعهود.

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