رسميا - طه إسماعيل يعتذر عن عدم استكمال مهمته في الأهلي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 11:08

كتب : FilGoal

اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي - محمود الخطيب - طه إسماعيل - خالد بيبو - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي الشكر لـ طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء الثلاثاء عن عدم الاستمرار فى المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية.

وشدد رئيس النادي على تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت.

وكشف طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال: "خدمة الأهلي لا ترتبط بوجودي في منصب وسأظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة".

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وأضاف "اتفقت مع الخطيب على استمرار التشاور بيننا في أى ملف وفي أى وقت، أما الأعتذار عن العمل باللجنة جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية".

وتمسك الخطيب باستمرار طه إسماعيل بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة.

أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها، وأشار طه إسماعيل أنه لم يكن يتمنى الأبتعاد عن عمله باللجنة.

وبذل إسماعيل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.

وأضاف طه إسماعيل "هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع الخطيب منذ فترة طويلة وحاولنا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي أعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين، لكن للأسف لم يحدث اتفاق".

وترأس طه إسماعيل لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في يونيو الماضي.

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