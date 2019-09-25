ساري: لدينا مشاكل في خط الدفاع.. رامسي يناسب أسلوب يوفنتوس

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

ساري - يوفنتوس - بريشيا

يعتقد الإيطالي ماوريسيو ساري أن يوفنتوس لا زال أمام الكثير من أجل التطور عقب الفوز على بريشيا بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

تسديدة ميراليم بيانيتش قادت يوفنتوس للفوز الرابع في الجولة الخامسة من المسابقة (طالع التفاصيل).

ساري بعد نهاية المباراة قال: "تطورنا بشكل كبير في التمريرات وكذلك التحكم باللقاءات وعلينا التحسن دفاعيا، أرى خطوات جيدة في طريقة صناعة الفرصة أيضا".

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وأضاف "لدينا بعض المشاكل في خط الدفاع وكذلك في لاعبي الوسط المهاجمين، لذلك علينا الاستفادة مما نمتلك، إذا وصل قلبي الدفاع إلى أفضل شكل لكن علينا التحضر لكل السيناريوهات".

وعن دوجلاس كوستا "في بداية الموسم دوجلاس كوستا كان يصنع الفارق وأردت صناعة المزيد من ذلك الشكل، ديبالا يقدم أداء جيد مؤخرا لذلك كان من الأفضل ظهوره اليوم".

وواصل عن الويلزي آرون رامسي "شارك كصانع ألعاب لأنه يناسب أسلوب الفريق حاليا، كذلك تواجد رابيو، وفي بعض المباريات اعتقد أن ديبالا سيساعد في ذلك المركز، خاصة مع تقدمه للأمام بضعة أمتار".

وتابع عن الأرجنتيني "لقد أظهر ديبالا جودة كبيرة، خاصة مع رامسي في السرعة، لقد خرج بسبب إصابة وسنرى كيف تسير الأمور".

وعن ماتيس دي ليخت الذي يواصل المشاركة "يواصل النمو ونحتاج لبعض الصبر أنه صغير للغاية وجاء من فريق يلعب بأسلوب مختلف، أنه ظاهرة لكن ليس مستعدا بعد، لا يجب أن ننسى أن كاليدو كوليبالي عانى في الأشهر الأولى بالدوري الإيطالي".

وأتم "لقد افتقدنا شخصية جورجيو كيليني وماتيا دي تشيليو والآن دانيلو، أريد رؤية الهدف الذي تلقته شباكنا اليوم، لكن لا اعتقد أنه خطأ دفاعي من لاعبي الفريق".

ويستضيف يوفنتوس في الجولة المقبلة مع سبال في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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