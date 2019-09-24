بالفيديو - بيانيتش ينقذ يوفنتوس أمام بريشيا "بالوتيلي"

نجح يوفنتوس في عبور عقبة ملعب ماريو ريجامونتي معقل بريشيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

فوز ثان على التوالي للسيدة العجوز، أوقف حلم الأزرق بتحقيق انتصار ثالث على التوالي في تاريخه لأول مرة بالدوري الإيطالي.

غياب كريستيانو رونالدو للراحة وإصابة الظهير البرازيلي دانيلو لم تؤرق المدير الفني ماوريسو ساري، في ظهور ماريو بالوتيلي الأول منذ 1200 يوم بالدوري الإيطالي.

4 دقائق فقط من بداية اللقاء كتبت تقدما لأصحاب الأرض عن طريق الهداف ألفريدو دوناروما – ليس شقيق حارس ميلان جانلويجي دوناروما – بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء غالطت البولندي فوتشينك تشيزني وسكنت الشباك.

مشكلة جديدة واجهت ساري بعد تأخره في النتيجة بإصابة دانيلو الظهير البرازيلي بعد مرور 19 دقيقة ونزول خوان كوادرادو بدلا منه.

إصابة تضاف إلى دوجلاس كوستا وماتيا دي تشيليو وجورجيو كيليني في صفوف السيدة العجوز.

وظهرت خطورة بالوتيلي لأول مرة بتسديد ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة بعد مرور نصف ساعة.

محاولات يوفنتوس استمرت على استحياء وجاء التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول من ركنية ارتطمت بمدافع أصحاب الأرض، جون سانشالور وأعلنت عن التعادل.

في الشوط الثاني حاول الأرجنتيني جونزالو هيجواين تسجيل هدف التقدم للبيانكونيري بعد تخطيه لمدافع بريشياوتصدى لتسديدته الحارس جيسي يورنين في الدقيقة 55.

وبعد 7 دقائق فقط حصل باولو ديبالا على خطأ على حدود منطقة الجزاء، سدده وارتطمت كرته بالحائط البشري، وارتدت للبوسني ميراليم بيانيتش الذي سدد من مرة واحدة معلنا عن هدف التقدم.

حاول لاعبو بريشيا تسجيل هدف التعادل في الدقائق اللاحقة لكن دون جدوى، إذ لم يظهر بالوتيلي بالشكل المطلوب كونه يخوض المباراة الأولى له في الموسم.

ولم يستطع المخضرم أليساندرو ماتري من تقديم أي جديد بدلا من دوناروما هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ليحتل يوفنتوس الصدارة بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة، مقابل توقف رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الـ 12.

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