حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.. أهداف فوق الـ 30 وظهور بوفون

28 هدفا هي حصيلة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي كأقل عددا منذ بداية المسابقة، وهيلاس فيرونا صار أكثر فريقا تعرض للبطاقات الحمراء برصيد 3 بطاقات منذ بداية الموسم.

دربي ميلانو يواصل الابتسام لإنتر على ميلان المتخبط، ويوفنتوس وروما يفوزان رغم محاولات إسقاطهم.

الملاحظة الأهم أن عددا كبير من الأهداف المسجلة جاءت من توقيع لاعبين فوق الـ 30، كريستيانو رونالدو وفرانك ريبيري وكولاروف ودجكيو وكابوتو ورومولو ويورنتي.

FilGoal.com يعرض لكم حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

البداية مع بريشيا الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الثانية على في تاريخه والأولى منذ 2001-2002، وعينه على تحقيق المفاجأة بفوز ثالث على التوالي وانتصار على يوفنتوس في ظهور ماريو بالوتيلي المتوقع الأول.

دربي الغضب

واصل إنتر هيمنته على دربي ميلانو ومواصلة سلسلة اللاهزيمة أمام ميلان للمباراة السابعة تواليا في الدربي، وذلك بفضل ثقة أنطونيو كونتي في عناصره المنظمة وتخبط ميلان خاصة في الشوط الثاني.

لا زالت ملامح الروسونيري لم تظهر حتى الآن مع ماركو جيامباولو وسط سخط من الإدارة بعدم إدخال العناصر الجديدة لقوام الفريق.

ميلان يعاني بهزيمة ثانية في الجولات الأربعة الأولى، وإنتر يتصدر بالعلامة الكاملة.

استفاقة روما

على عكس ميلان الذي لم يهضم لاعبوه أفكار جيامباولو، بدأت ملامح روما في الظهور مع مدربهم البرتغالي باولو فونسيكا.

فوز ثان على التوالي وأداء متصاعد لم يعطله سوى قوة بولونيا في أرضية الملعب، وحتى إن كان الفوز متأخر إلا أن الخروج من ملعب ريناتو دا لارا أهم مميز أمام فريق يعتمد على العامل النفسي أكثر من أجل مدربه.

روما يبدو على الطريق الصحيح وإن كان يحتاج لتنظيم أفضل للأداء الدفاعي، الأقل في الفريق رغم التدعيمات الصيفية.

ألكسندر كولاروف أيضا يحمل لواء روما دفاعيا وهجوميا رفقة البوسني إدين دجيكو، كلاهما سجل، لكن الصربي سجل هدفه السادس من ركلة حرة مباشرة مع الذئاب منذ بداية موسم 2017-18.

فيورنتينا ونابولي

نابولي عرف كيفية الخروج بأكبر استفادة فنية من مواجهة ليتشي بإراحة بعض لاعبيه ومنح إلماس ويورنتي وأركاديوش ميليك الفرصة للظهور الأساسية.

يورنتي واصل تألقه بتسجيل هدف ثالث في مباراتين، مؤكدا على الأقل استحقاقه لمركز المهاجم الأساسي.

في المقابل فشل فيورنتينا في التفوق على أتالانتا الهائم في أحزانه الأوروبية، مباراة الأهداف الرائعة شهدت تقدم البنفسجي أولا ثم عاد نيراتزوري بيرجامو وسجلوا التعادل.

ثنائية فدريكيو كييزا والمخضرم فرانك ربيبري بدأت في العمل فكلاهما سجل، والعمل لا زال طويلا لمونتيلا المدير الفني لانتشال الفريق من قاع جدول الترتيب.

عودة يوفنتوس

يحاول ماوريسيو ساري فرض أفكاره مع عدة تغييرات من أجل الوصول للشكل الأفضل ليوفنتوس.

تأخر بهدف رائع من ميجيل فيلوسو لكن يوفنتوس سيطر وقلل من فرص الضيوف ونجح في العودة وخطف الثلاث نقاط من هيلاس فيرونا.

الأهم هو ظهور جانلويجي بوفون الأول مع يوفنتوس منذ عودته، ورغم تعاطف القائم والعارضة في ركلة جزاء الضيوف إلا أن شباكه استقبلت واحدا من أفضل أهداف اللقاء.

وإليكم ملخصا لجميع أهداف الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

برأيكم أفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

أما عن أفضل لاعب فلكم أفضل 3 لاعبين للاختيار فيما بينهم.

وأخيرا من هو أفضل مدرب لتلك الجولة أيضا.

الجولة الخامسة تقام في منتصف الأسبوع، سنكون على موعد بلقاء إنتر ولاتسيو وكذلك يوفنتوس مع بريشيا وروما أمام أتالانتا وأخيرا تورينو يستضيف ميلان.

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