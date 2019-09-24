كاسياس: عندما يحين وقت الاعتزال سأكون أول من يخبركم

أعلن إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق سلامته بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة.

إيكر كاسياس النادي : بورتو

الإسباني تحدث أيضا عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن.

وعانى كاسياس في الأول من مايو الماضي من أزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على إثرها للمستشفى، ويلزم بقاؤه بعيدا عن المشاركة حتى مارس المقبل من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو الاعتزال.

كاسياس تحدث أثناء مؤتمر خيري قائلا عن مستقبله "شعوري جيد بعد ما حدث عقب 4 أشهر و23 يوما، اتعافى بشكل جيد بدنيا، والأمور تسير بطريقة بطيئة، لكن من يعاني من أمراض في القلب يعرف أن العقاقير تجعلك حذرا".

وتابع "الأطباء يتحدونك من أجل حياتك والأشياء المهمة ولذلك استمتع به في ذلك اللحظة".

وأضاف "الأداء البدني يسير بشكل متسارع، لكن هناك قرارات بطيئة، ومن شهر مارس لمارس المقبل سيتم تقييم الأمر وهل هناك مخاطرة أما لا لم، هذا ستتم الأمور أو نتخذ القرارات على الطاولة، وما نريد إتمامه للتعافي وما سيؤول له الجسم لاحقا".

وأتم مشددا "عندما يحين وقت الاعتزال حسب قانون الحياة سأكون أول من يخبركم دون أي مشكلة".

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