المصري: الحكم تأثر بضخامة إيميكا "طارق حامد يستحق الطرد 7 مرات كل مباراة"

تعجب ياسر سالم مدير الكرة بالجهاز الفني للمصري من قرار الحكم طارق مجدي بطرد إيزي إيميكا خلال مباراة الفريق ضد حرس الحدود، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وصرح سالم عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد استبشرنا خيرا بتولي جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام، ولكن طارق مجدي تسرع كثيرا في طرد إيزي إيميكا".

وأضاف "اللعبة لا تستحق الطرد المباشر بل بطاقة صفراء على الأكثر، إلا أن الحكم يبدو أنه تأثر بضخامة جسد إيميكا".

وتابع ساخرا "إذا كان طرد إيزي إيميكا مستحقا، فإن طارق حامد يجب أن يحصل على 7 بطاقات حمراء في كل مباراة بسبب تدخلاته العنيفة".

وأتم مدير الكرة بنادي المصري "الحكم بشر، يخطئ ويصيب مثل كل عناصر اللعبة".

ويغيب إيميكا في مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد، يومي 2 و 5 أكتوبر المقبل، بعد إيقافه لمباراتين.

ويستعد المصري لملاقاة ماليندي الزنجباري في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية يوم السبت.

اقرأ أيضا

المحمدي لـ في الجول: منحت صوتي لـ صلاح في استفتاء الأفضل منتصف أغسطس ولا أعرف ماذا حدث

لهيطة يفجر مفاجأة عبر في الجول: أجيري والمحمدي صوتا في استفتاء الأفضل والفيفا لم يدرج صوتيهما

رئيس مكافحة المنشطات لـ في الجول: قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال مجحف.. الحل في المحكمة الرياضية

تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة

الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع