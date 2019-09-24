المصري: الحكم تأثر بضخامة إيميكا "طارق حامد يستحق الطرد 7 مرات كل مباراة"

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

إيزي إيميكا مع المصري أمام النجوم

تعجب ياسر سالم مدير الكرة بالجهاز الفني للمصري من قرار الحكم طارق مجدي بطرد إيزي إيميكا خلال مباراة الفريق ضد حرس الحدود، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وصرح سالم عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد استبشرنا خيرا بتولي جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام، ولكن طارق مجدي تسرع كثيرا في طرد إيزي إيميكا".

وأضاف "اللعبة لا تستحق الطرد المباشر بل بطاقة صفراء على الأكثر، إلا أن الحكم يبدو أنه تأثر بضخامة جسد إيميكا".

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وتابع ساخرا "إذا كان طرد إيزي إيميكا مستحقا، فإن طارق حامد يجب أن يحصل على 7 بطاقات حمراء في كل مباراة بسبب تدخلاته العنيفة".

وأتم مدير الكرة بنادي المصري "الحكم بشر، يخطئ ويصيب مثل كل عناصر اللعبة".

ويغيب إيميكا في مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد، يومي 2 و 5 أكتوبر المقبل، بعد إيقافه لمباراتين.

ويستعد المصري لملاقاة ماليندي الزنجباري في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية يوم السبت.

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المصري إيزي إيميكا

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