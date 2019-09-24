سعفان: تتويج الإسماعيلي بالدوري صعب.. وحارس المنتخب لن يخرج عن هذا الثلاثي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 17:08

كتب : FilGoal

مدبولي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

استبعد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي فريقه من المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وصرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لن نضحك على أنفسنا، فوز الإسماعيلي ببطولة الدوري صعب، من الممكن المنافسة على البطولة العربية أو كأس مصر".

وأضاف "الفريق يضم حاليا 7 لاعبين جدد بحاجة لخبرات وانسجام، وفي نفس الوقت الجماهير لن تقبل بتكرار النتائج والأداء السلبي الذي حدث الموسم الماضي، توديع أكثر من بطولة محلية وقارية وعربية أثر كثيرا على الفريق".

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وأشار "لقد بدأنا الموسم الحالي بفوز مهم خارج ملعبنا على الجونة، سيمنحنا دفعة قبل مواجهة أهلي بني غازي في البطولة العربية وكذلك لقاء المصري في الجولة الثانية".

وشدد سعفان "مواجهة المصري ستكون صعبة للغاية، اللعب ضد أي فريق تعادل أو خسر في الجولة الأولى سيكون أصعب، لأن جماهير المصري لن تقبل تعثر فريقها مجددا، مما سيحفز لاعبيهم والجهاز الفني".

في سياق آخر، رشح سعفان الصغير ثلاثة حراس مرمى لحماية عرين المنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، مضيفا "حارس المنتخب لن يخرج عن محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد عواد، وسيتوقف ذلك على حالة كل فريق ومدى منافسته على الألقاب".

وأتم سعفان الصغير "هناك حراس مرمى لا يتعرضون لاختبارات طوال 90 دقيقة، فالشناوي لم تصله كرات كثيرة في مباراة الأهلي وسموحة، بينما يتعرض حراس بأندية أخرى لاختبارات طوال 90 دقيقة".

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