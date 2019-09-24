جمعية اللاعبين المحترفين تنفي تسببها في خسارة صلاح لنقاط جائزة الأفضل

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 16:29

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

نفى مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في بيان رسمي عن تسبب الجمعية في خسارة محمد صلاح لنقاط في جائزة الأفضل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال عبد الغني: "ما أثير عبر بعض وسائل الإعلان بأن جمعية اللاعبين المحترفين تسببت في خسارة صلاح لنقاط مما أدى لعدم ترشيحه لجائزة الأفضل عار تماما من الصحة".

وكانت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قد أعلنت تواجد صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019 منذ أسبوعين. (من هنا)

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وكشف عبد الغني "الجمعية هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وارسالها للاتحاد الدولي لفرز الاصوات لاختيار أفضل 11 لاعب".

وشدد "الجميعة ليست مسؤولة عن ترشيح أو إرسال اسم محمد صلاح للاتحاد الدولي، وهناك صور ووثائق تثبت تصويت الجمعية لصلاح".

وأوضح "نتلقى استمارات التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم والتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب ويقوم اللاعبين بالتصويت عليها من خلال مندوبي الجمعية ونقوم بتجميعها وإرسالها للاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل وموثق بالصور".

وعن خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني وقائد منتخب مصر أتم حديثه "هذا يسأل عنه اتحاد كرة القدم".

وحل صلاح في المركز الرابع في تصويت أفضل لاعب في العالم خلف كل من ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

ولم يتم تسجيل صوت المدير الفني أو قائد منتخب مصر في التصويت، بينما تصويت الصحفي المصري حل صلاح ثالثا.

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